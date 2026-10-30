A Nyilas sosem veszi észre, ha baj van – ennyire vagy intuitív a csillagok szerint

Van, aki már a köszönésedből kihallja, hogy rossz napod van, és van, aki csak akkor kapcsol, amikor már te mondod ki hangosan. Az asztrológia szerint ez nem véletlen: a 12 csillagjegy nagyon különbözőképpen dolgozza fel a körülötte lévő feszültséget, és van, akinél ez a képesség szinte beépített riasztórendszerként működik. Összeszedtük, kinél mennyire éles ez az érzék, a leginkább ráhangolódótól a leginkább a felszínen maradóig.
1. Skorpió
A Skorpió gyakran már azelőtt tudja, hogy valami nincs rendben, mielőtt bárki kimondaná. Egy baráti vacsorán elég neki egy furcsa szünet a beszélgetésben vagy egy tekintet, ami egy másodperccel tovább marad valakin a kelleténél, és máris érzi, hogy itt valami nem stimmel. Ez a finom jelekre való ráhangolódás nála szinte ösztönszerű, bár ritkán mondja ki azonnal, inkább figyel és vár.
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