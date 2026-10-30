5 emberi tulajdonság, amit tévesen hátránynak gondolnak, pedig nagy előny

A makacs embereket nehéz eset gyanánt könyvelik el a kollégák, a túlérzékenyeket sértődősnek bélyegzik, a gyanakvókat pedig gyakran egyenesen bizalmatlannak, barátságtalannak látják. Pedig a pszichológiában régóta ismert jelenség, hogy azok a tulajdonságok, amelyeket a környezet elsőre tehernek érez, bizonyos helyzetekben kifejezetten értékes erőforrássá válnak. Íme öt ilyen vonás, amit érdemes másképp nézni.
1. A túlzott érzékenység
Aki könnyen elsírja magát egy filmen, vagy napokig rágódik egy kimondatlanul maradt mondaton, azt hamar érzékeny típusnak, sőt, túlérzékenynek könyvelik el. Az érzelmi érzékenység ugyanakkor szorosan összefügg azzal a képességgel, hogy valaki pontosan észreveszi mások hangulatváltozását, finom jelzéseit. Ez a tulajdonság kiváló alapja lehet a jó kapcsolatoknak, hiszen aki érzékeny másokra, az sokszor előbb veszi észre, ha valakinek segítségre van szüksége, mint azok, akik elsiklanak az apró jelek felett.
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