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5 emberi tulajdonság, amit tévesen hátránynak gondolnak, pedig nagy előny
Unsplash

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5 emberi tulajdonság, amit tévesen hátránynak gondolnak, pedig nagy előny

Farkas Izabella
Írta 2026.10.30.
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Vannak olyan emberi tulajdonságok, amelyeket sokan gyengeségnek hisznek, pedig valójában értékes erősségek, amelyek segíthetnek a mindennapi életben és a kapcsolatainkban is.

A makacs embereket nehéz eset gyanánt könyvelik el a kollégák, a túlérzékenyeket sértődősnek bélyegzik, a gyanakvókat pedig gyakran egyenesen bizalmatlannak, barátságtalannak látják. Pedig a pszichológiában régóta ismert jelenség, hogy azok a tulajdonságok, amelyeket a környezet elsőre tehernek érez, bizonyos helyzetekben kifejezetten értékes erőforrássá válnak. Íme öt ilyen vonás, amit érdemes másképp nézni.

Ez a 4 csillagjegy nagy válaszút elé kerül az ősz közepén

1. A túlzott érzékenység

Aki könnyen elsírja magát egy filmen, vagy napokig rágódik egy kimondatlanul maradt mondaton, azt hamar érzékeny típusnak, sőt, túlérzékenynek könyvelik el. Az érzelmi érzékenység ugyanakkor szorosan összefügg azzal a képességgel, hogy valaki pontosan észreveszi mások hangulatváltozását, finom jelzéseit. Ez a tulajdonság kiváló alapja lehet a jó kapcsolatoknak, hiszen aki érzékeny másokra, az sokszor előbb veszi észre, ha valakinek segítségre van szüksége, mint azok, akik elsiklanak az apró jelek felett.

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