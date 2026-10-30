Felülmúlnád egy televíziós műveltségi vetélkedő csapatkapitányát? Teszteld a tudásodat!

10 kérdés történelemből, földrajzból, tudományból és magyar érdekességekből. Kiderül, mennyire állnád meg a helyed egy vetélkedőben!

Van az a barát társaságban, aki minden kvízműsorban villámgyorsan rávágja a választ, és közben még a többieket is lehengerli egy-két extra érdekességgel. Ma egy ilyen csapatkapitány cipőjébe bújhatsz: összeszedtünk tíz kérdést, amelyek a világ legváltozatosabb szegleteiből érkeznek.

Véletlen találkozások, amik mindent megváltoztattak A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Lesz szó magyar történelmi és kulturális érdekességekről, de kirándulunk a világűrbe, a konyhába és a periódusos rendszer mélyére is. Nem kell szakembernek lenned egyik területen sem – csak egy kis figyelem és néhány jól megjegyzett tényszilánk, és máris meglepheted magad.

A kvíz nem arról szól, hogy mindent fejből tudj, hanem hogy jól érezd magad közben. Minden kérdés után egy rövid magyarázat is vár, szóval akkor is gazdagabban kerülsz ki belőle, ha néhol mellélősz. Olvass még a témában Lekörözöd egy egyetemi felvételiző tudását? Bizonyítsd be ezzel a kvízzel! Válaszd ki, milyen filmet szeretsz nézni és tudd meg, mit árul el rólad! Okosabb vagy, mint egy múzeumpedagógus? Teszteld a tudásodat! „Belájkolsz egy posztot stalkolás közben” – Kínos szituációk a mindennapokban

Nos, benne vagy? Indítsd el a kvízt, és derítsd ki, hányast érnél egy valódi stúdiófelvételen!

0% Melyik magyar feltaláló nevéhez fűződik a golyóstoll feltalálása? Puskás Tivadar Jedlik Ányos Bíró László József Helyes! Helytelen! Bíró László József magyar újságíró és feltaláló 1938-ban szabadalmaztatta a golyóstollat, amelyet világszerte sok helyen ma is "biro" néven emlegetnek. Tovább >> Melyik tó Közép-Európa legnagyobb tava, amely Magyarországon található? Velencei-tó Balaton Fertő tó Helyes! Helytelen! A Balaton közel 600 négyzetkilométeres területével Közép-Európa legnagyobb tava, amit sokan a "magyar tengerként" emlegetnek. Tovább >> Melyik magyar királyt nevezték "Igazságosnak"? Hunyadi Mátyás IV. Béla Szent László Helyes! Helytelen! Hunyadi Mátyás királyt igazságos ítélkezéséről és a köznép pártfogolásáról szóló legendák miatt nevezték "Igazságos Mátyásnak". Tovább >> Melyik magyar zeneszerző komponálta a Magyar Rapszódiákat? Liszt Ferenc Bartók Béla Kodály Zoltán Helyes! Helytelen! Liszt Ferenc tizenkilenc Magyar Rapszódiát komponált zongorára, amelyek a magyar népzenei motívumokból merítenek ihletet. Tovább >> Melyik ország a világ legnagyobb kávétermelője? Vietnám Brazília Kolumbia Helyes! Helytelen! Brazília évtizedek óta a világ vezető kávétermelője, a globális termés jelentős hányada innen érkezik. Tovább >> Melyik a Naprendszer legkisebb bolygója? Mars Vénusz Merkúr Helyes! Helytelen! A Merkúr a Naprendszer legkisebb és a Naphoz legközelebb keringő bolygója. Tovább >> Hány lába van általában egy rovarnak? 6 8 4 Helyes! Helytelen! A rovarok testfelépítésére jellemző, hogy három pár, azaz hat lábuk van. Tovább >> Melyik ország zászlaján látható a Dávid-csillag? Libanon Izrael Jordánia Helyes! Helytelen! Izrael zászlaján a kék Dávid-csillag a zsidó identitás egyik legismertebb jelképe. Tovább >> Mi a nátrium vegyjele a periódusos rendszerben? Na Ni N Helyes! Helytelen! A nátrium vegyjele a latin "natrium" szóból ered, és "Na" formában szerepel a periódusos rendszerben. Tovább >> Melyik fizikus alkotta meg a híres E=mc² képletet? Albert Einstein Niels Bohr Isaac Newton Helyes! Helytelen! Albert Einstein a speciális relativitáselméletében vezette le a tömeg és energia ekvivalenciáját kifejező E=mc² képletet. Tovább >> Felülmúlnád egy televíziós műveltségi vetélkedő csapatkapitányát? Teszteld a tudásodat! Kezdő csapattag vagy a padon Nem ment könnyen ez a kör, de ez nem baj – a tudás olyan, mint egy izom, minél többet mozgatod, annál erősebb lesz. Legközelebb talán pont ezek a kérdések ugranak be elsőre, és te leszel az, aki súgja a választ a csapattársaknak. Megbízható középjátékos Szépen helytálltál, a tudásod stabil alapokon nyugszik, csak néhány apró rés maradt a hálóban. Egy valódi vetélkedőben simán bekerülnél a középmezőnybe, és közben jól is szórakoznál. Igazi csapatkapitány vagy Lenyűgöző teljesítmény – úgy tűnik, nálad tényleg mindenre jut egy kis hely a fejedben. A stúdióban most biztosan téged szólítanának meg a produkció munkatársai, hogy legyen egy jó csapatuk. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Bármilyen eredmény jött ki, egy biztos: a tudás sosem fogy el, csak egyre érdekesebb lesz. Oszd meg a kvízt azzal, aki szerinted tényleg lepipálna egy csapatkapitányt!

🎂

Kisokos Névnap ki ünnepel ma?

→

Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt. Beállítom a Google-ben