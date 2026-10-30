Felülmúlnád egy televíziós műveltségi vetélkedő csapatkapitányát? Teszteld a tudásodat!

Van az a barát társaságban, aki minden kvízműsorban villámgyorsan rávágja a választ, és közben még a többieket is lehengerli egy-két extra érdekességgel. Ma egy ilyen csapatkapitány cipőjébe bújhatsz: összeszedtünk tíz kérdést, amelyek a világ legváltozatosabb szegleteiből érkeznek.
Lesz szó magyar történelmi és kulturális érdekességekről, de kirándulunk a világűrbe, a konyhába és a periódusos rendszer mélyére is. Nem kell szakembernek lenned egyik területen sem – csak egy kis figyelem és néhány jól megjegyzett tényszilánk, és máris meglepheted magad.
A kvíz nem arról szól, hogy mindent fejből tudj, hanem hogy jól érezd magad közben. Minden kérdés után egy rövid magyarázat is vár, szóval akkor is gazdagabban kerülsz ki belőle, ha néhol mellélősz.
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Nos, benne vagy? Indítsd el a kvízt, és derítsd ki, hányast érnél egy valódi stúdiófelvételen!
Melyik magyar feltaláló nevéhez fűződik a golyóstoll feltalálása?
Bíró László József magyar újságíró és feltaláló 1938-ban szabadalmaztatta a golyóstollat, amelyet világszerte sok helyen ma is "biro" néven emlegetnek.
Melyik tó Közép-Európa legnagyobb tava, amely Magyarországon található?
A Balaton közel 600 négyzetkilométeres területével Közép-Európa legnagyobb tava, amit sokan a "magyar tengerként" emlegetnek.
Melyik magyar királyt nevezték "Igazságosnak"?
Hunyadi Mátyás királyt igazságos ítélkezéséről és a köznép pártfogolásáról szóló legendák miatt nevezték "Igazságos Mátyásnak".
Melyik magyar zeneszerző komponálta a Magyar Rapszódiákat?
Liszt Ferenc tizenkilenc Magyar Rapszódiát komponált zongorára, amelyek a magyar népzenei motívumokból merítenek ihletet.
Melyik ország a világ legnagyobb kávétermelője?
Brazília évtizedek óta a világ vezető kávétermelője, a globális termés jelentős hányada innen érkezik.
Melyik a Naprendszer legkisebb bolygója?
A Merkúr a Naprendszer legkisebb és a Naphoz legközelebb keringő bolygója.
Hány lába van általában egy rovarnak?
A rovarok testfelépítésére jellemző, hogy három pár, azaz hat lábuk van.
Melyik ország zászlaján látható a Dávid-csillag?
Izrael zászlaján a kék Dávid-csillag a zsidó identitás egyik legismertebb jelképe.
Mi a nátrium vegyjele a periódusos rendszerben?
A nátrium vegyjele a latin "natrium" szóból ered, és "Na" formában szerepel a periódusos rendszerben.
Melyik fizikus alkotta meg a híres E=mc² képletet?
Albert Einstein a speciális relativitáselméletében vezette le a tömeg és energia ekvivalenciáját kifejező E=mc² képletet.
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Bármilyen eredmény jött ki, egy biztos: a tudás sosem fogy el, csak egyre érdekesebb lesz. Oszd meg a kvízt azzal, aki szerinted tényleg lepipálna egy csapatkapitányt!🎂KisokosNévnapki ünnepel ma?→