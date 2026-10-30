4 csillagjegy, akik sokkal bosszúállóbbak, mint amilyennek látszanak

Kívülről nyugodtnak, sőt közömbösnek tűnnek, belül azonban aprólékos könyvelést vezetnek minden sérelemről.

Vannak, akik elsőre kedvesnek és békésnek tűnnek, de ha valaki megbántja őket, azt sokáig nem felejtik el. Ez a 4 csillagjegy a látszat ellenére sokkal bosszúállóbb lehet, mint azt mások gondolnák.

4 csillagjegy, akit a nyári forróság szerelembe sodor A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Bak: csendben épít, és nem felejt

A Bak nem veszekszik az irodai megbeszélésen, amikor valaki learatja a munkája gyümölcsét. Inkább bólint, feljegyzi magában, és onnantól kezdve máshogy kezeli az illetőt: kevesebb információt oszt meg vele, nem hívja be a fontos projektekbe, lassan kiszorítja a bizalmi körből. A türelmes stratégia a Bak védjegye, és pont ettől veszélyes: mire a másik észreveszi, hogy valami megváltozott, már réges-régen lezárták az ügyet a háta mögött.

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