4 csillagjegy, akik sokkal bosszúállóbbak, mint amilyennek látszanak

Vannak, akik elsőre kedvesnek és békésnek tűnnek, de ha valaki megbántja őket, azt sokáig nem felejtik el. Ez a 4 csillagjegy a látszat ellenére sokkal bosszúállóbb lehet, mint azt mások gondolnák.
Bak: csendben épít, és nem felejt
A Bak nem veszekszik az irodai megbeszélésen, amikor valaki learatja a munkája gyümölcsét. Inkább bólint, feljegyzi magában, és onnantól kezdve máshogy kezeli az illetőt: kevesebb információt oszt meg vele, nem hívja be a fontos projektekbe, lassan kiszorítja a bizalmi körből. A türelmes stratégia a Bak védjegye, és pont ettől veszélyes: mire a másik észreveszi, hogy valami megváltozott, már réges-régen lezárták az ügyet a háta mögött.
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