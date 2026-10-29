5 határ, amit egy egészséges kapcsolatban a szexben sem érdemes átlépni

Egy fiatal heteroszexuális párokat vizsgáló kutatás szerint a szexuális gyakoriság és a nyílt szexuális kommunikáció egyaránt összefüggött a szexuális elégedettséggel, ám a párkapcsolati elégedettséget ezek közül kizárólag a kommunikáció minősége jósolta be. Az alábbi öt pont azokat a határokat mutatja be, amelyeket érdemes tiszteletben tartani, ha valaki szeretné, hogy a hálószobában töltött idő tényleg közös élmény maradjon, ne pedig feszültségforrás.
1. A beleegyezés nem egyszeri pipálandó négyzet
A folyamatos beleegyezés fogalma azt jelenti, hogy az igen egy adott pillanatban, egy adott cselekvésre vonatkozik, nem pedig általános felhatalmazás mindenre, ami utána következik. Ha valaki az előjáték közben igent mond, attól még bármikor jelezheti, hogy mégsem szeretné folytatni, és ezt a jelzést a másiknak komolyan kell vennie, kérdés és sértődés nélkül.
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