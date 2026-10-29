5 határ, amit egy egészséges kapcsolatban a szexben sem érdemes átlépni

A szexuálpszichológusok körében visszatérő téma, hogy a párkapcsolati elégedettség nem attól függ, milyen gyakran kerül sor intimitásra, hanem attól, mennyire tartják tiszteletben egymás határait a felek.

Egy fiatal heteroszexuális párokat vizsgáló kutatás szerint a szexuális gyakoriság és a nyílt szexuális kommunikáció egyaránt összefüggött a szexuális elégedettséggel, ám a párkapcsolati elégedettséget ezek közül kizárólag a kommunikáció minősége jósolta be. Az alábbi öt pont azokat a határokat mutatja be, amelyeket érdemes tiszteletben tartani, ha valaki szeretné, hogy a hálószobában töltött idő tényleg közös élmény maradjon, ne pedig feszültségforrás.

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1. A beleegyezés nem egyszeri pipálandó négyzet

A folyamatos beleegyezés fogalma azt jelenti, hogy az igen egy adott pillanatban, egy adott cselekvésre vonatkozik, nem pedig általános felhatalmazás mindenre, ami utána következik. Ha valaki az előjáték közben igent mond, attól még bármikor jelezheti, hogy mégsem szeretné folytatni, és ezt a jelzést a másiknak komolyan kell vennie, kérdés és sértődés nélkül.

Az amerikai RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network) szervezet is kiemeli, hogy a beleegyezés visszavonható, és ez semmit nem von le a kapcsolat minőségéből.

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Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

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