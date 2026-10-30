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5+1 dolog, amit a legtöbb ember csak akkor ért meg, amikor már túl van egy nehéz időszakon
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5+1 dolog, amit a legtöbb ember csak akkor ért meg, amikor már túl van egy nehéz időszakon

Farkas Izabella
Írta 2026.10.30.
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Van, amit csak a saját bőrünkön át lehet megtanulni.

Nem véletlenül mondják a terapeuták, hogy a krízis utáni időszak legalább annyira fontos, mint maga a nehézség: ekkor rendeződik el bennünk mindaz, amit addig csak túléltünk. Az alábbi hat felismerés azoknál szokott megjelenni, akik már kilábaltak egy nehéz szakaszból, legyen szó gyászról, válásról, betegségről vagy egy hosszú, kilátástalannak tűnő munkahelyi időszakról.

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1. A kontroll nagy része sosem volt a kezünkben

A nehéz időszak kellős közepén az ember ösztönösen próbál mindent irányítani: a saját érzéseit, a körülötte lévők reakcióit, a jövő alakulását. Utólag válik nyilvánvalóvá, hogy ez a fajta görcsös kontroll szinte sosem működött igazán, csak az illúzióját adta annak, hogy tehetünk valamit. A megkönnyebbülés gyakran éppen akkor jön, amikor valaki elengedi ezt az erőlködést, és elfogadja, hogy bizonyos dolgok egyszerűen megtörténnek, függetlenül attól, mennyire igyekszik.

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