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Mennyire vagy felejthető? A csillagjegyek rangsora kendőzetlenül megmondja
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Mennyire vagy felejthető? A csillagjegyek rangsora kendőzetlenül megmondja

Farkas Izabella
Írta 2026.10.29.
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Összeszedtük, melyik jegy mennyire marad meg az emlékezetben, a legkevésbé feltűnőtől a legfelejthetetlenebbig.

Az asztrológia szerint egyes jegyek egyszerűen mélyebb nyomot hagynak, mint mások.

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12. Rák

A Rák nem akar feltűnést kelteni, inkább a háttérből figyel, és pontosan emlékszik mindenre, amit mások mondtak róla vagy neki. Önmagát viszont ritkán helyezi a középpontba, így hajlamos belesimulni egy társaság hangulatába anélkül, hogy bárki külön megjegyezné a jelenlétét. Akik viszont közelebb kerülnek hozzá, azok tudják, milyen ritka a gondoskodása.

11. Szűz

A Szűz precíz, halk szavú, és sokszor pont azért nem marad meg élesen az emlékezetben, mert nem akar drámát csinálni semmiből. Egy munkahelyi megbeszélésen ő az, aki előkészíti a táblázatot, amit mindenki használ, de a végén senki sem köti az ő nevéhez. Pedig ha egyszer megnyílik, és elmondja, mit gondol valójában, az ember hosszú ideig emlékszik rá.

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