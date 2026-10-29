Mennyire vagy felejthető? A csillagjegyek rangsora kendőzetlenül megmondja

Összeszedtük, melyik jegy mennyire marad meg az emlékezetben, a legkevésbé feltűnőtől a legfelejthetetlenebbig.

Az asztrológia szerint egyes jegyek egyszerűen mélyebb nyomot hagynak, mint mások.

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12. Rák

A Rák nem akar feltűnést kelteni, inkább a háttérből figyel, és pontosan emlékszik mindenre, amit mások mondtak róla vagy neki. Önmagát viszont ritkán helyezi a középpontba, így hajlamos belesimulni egy társaság hangulatába anélkül, hogy bárki külön megjegyezné a jelenlétét. Akik viszont közelebb kerülnek hozzá, azok tudják, milyen ritka a gondoskodása.

11. Szűz

A Szűz precíz, halk szavú, és sokszor pont azért nem marad meg élesen az emlékezetben, mert nem akar drámát csinálni semmiből. Egy munkahelyi megbeszélésen ő az, aki előkészíti a táblázatot, amit mindenki használ, de a végén senki sem köti az ő nevéhez. Pedig ha egyszer megnyílik, és elmondja, mit gondol valójában, az ember hosszú ideig emlékszik rá. Olvass még a témában „Elkezdte terjeszteni, hogy viszonyom van a takarítóval” – Kollégák, akik alantas eszközöket választottak, hogy előbbre jussanak a ranglétrán Ezt hozza 2026. október 15. a numerológia szerint: bőség és erő Ezt hozza 2026. október 10. a numerológia szerint: életöröm és önkifejezés Az ismerkedés 5 fázisa – szomorú, de a legtöbb pár nem jut tovább a másodiknál

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