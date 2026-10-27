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„Kreált egy másik személyiséget, hogy az ágyába csábítson” – Férfiak durva hazugságai a szex érdekében
Unsplash

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„Kreált egy másik személyiséget, hogy az ágyába csábítson” – Férfiak durva hazugságai a szex érdekében

Szőke Angéla
Írta 2026.10.27.
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A mondás szerint szerelemben és háborúban mindent szabad, a pasik pedig élnek is ezzel... Olvasóink megosztották velünk azokat az elképesztő történeteket, amikor férfiak arcátlanul hazudtak, csak hogy megkapják, amit akarnak.

Milyen kedves tőled…

Felhívtam – mert sejtettem, hogy nővel van – ő pedig felvette, de lerázott azzal, hogy egy haverjánál van. Amikor elmentem a haverhoz és kiderült, hogy hazudott, a fejére olvastam. Azt hittem, hogy majd elszégyelli magát, de ehelyett kifejtette, azért nem mondott igazat, hogy „ne bántson meg.”

Skorpió hava a szerelemben: mit hoz a csillagjegyednek?

Alig hittem a fülemnek, de ő továbbra is azt hajtogatta, hogy:

„Bébi csak a te érzéseidet akartam védeni, mert tudtam, hogy rosszul esne az igazság. Csak miattad hazudtam!”

Miközben a cuccait dobáltam ki az ablakon, közöltem vele, hogy azért hazudott, hogy továbbra is szexelhessen velem. És ha valóban nem akart volna megbántani, akkor nem csalt volna meg

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