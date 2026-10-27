„Kreált egy másik személyiséget, hogy az ágyába csábítson” – Férfiak durva hazugságai a szex érdekében

A mondás szerint szerelemben és háborúban mindent szabad, a pasik pedig élnek is ezzel... Olvasóink megosztották velünk azokat az elképesztő történeteket, amikor férfiak arcátlanul hazudtak, csak hogy megkapják, amit akarnak.

Milyen kedves tőled…

Felhívtam – mert sejtettem, hogy nővel van – ő pedig felvette, de lerázott azzal, hogy egy haverjánál van. Amikor elmentem a haverhoz és kiderült, hogy hazudott, a fejére olvastam. Azt hittem, hogy majd elszégyelli magát, de ehelyett kifejtette, azért nem mondott igazat, hogy „ne bántson meg.”

Skorpió hava a szerelemben: mit hoz a csillagjegyednek? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Alig hittem a fülemnek, de ő továbbra is azt hajtogatta, hogy:

„Bébi csak a te érzéseidet akartam védeni, mert tudtam, hogy rosszul esne az igazság. Csak miattad hazudtam!”

Miközben a cuccait dobáltam ki az ablakon, közöltem vele, hogy azért hazudott, hogy továbbra is szexelhessen velem. És ha valóban nem akart volna megbántani, akkor nem csalt volna meg… Olvass még a témában A pénzes férfi alapít még egy családot, a pénzes nő pedig meg sem házasodik „Mondj nemet a második italra és ne engedd, hogy hazavigyen” – apró tippek, hogy minél korábban kiszúrd a problémás férfit „Az igazság a romantikus film és a pornó között van” – Ezért nem tudja a pasi, mire vágysz az ágyban Válassz egy meleg italt, megmondjuk, milyen az ideális társad!

✨

Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

→

A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.