„Kreált egy másik személyiséget, hogy az ágyába csábítson” – Férfiak durva hazugságai a szex érdekében

Milyen kedves tőled…
Felhívtam – mert sejtettem, hogy nővel van – ő pedig felvette, de lerázott azzal, hogy egy haverjánál van. Amikor elmentem a haverhoz és kiderült, hogy hazudott, a fejére olvastam. Azt hittem, hogy majd elszégyelli magát, de ehelyett kifejtette, azért nem mondott igazat, hogy „ne bántson meg.”
Alig hittem a fülemnek, de ő továbbra is azt hajtogatta, hogy:
„Bébi csak a te érzéseidet akartam védeni, mert tudtam, hogy rosszul esne az igazság. Csak miattad hazudtam!”
Miközben a cuccait dobáltam ki az ablakon, közöltem vele, hogy azért hazudott, hogy továbbra is szexelhessen velem. És ha valóban nem akart volna megbántani, akkor nem csalt volna meg…
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