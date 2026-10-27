5+1 jel, hogy valaki sokkal jobban kedvel téged, mint mutatja

A következő hat jel segíthet eldönteni, hogy valaki valóban csak barátságosan viselkedik veled, vagy sokkal több rejlik a felszín alatt.

Van, aki a szíve csücskét is eltitkolná, csak hogy ne lássák rajta, mennyire fontos lett neki valaki. A vonzalom azonban ritkán marad teljesen rejtve: a test, a hangsúly, az apró döntések előbb-utóbb elárulják azt, amit a szavak nem mernek kimondani. Van, aki a visszautasítástól fél, van, aki egyszerűen zárkózott alkat, és van, aki tudatosan játssza a közönyöst, miközben belül egészen mást érez.

Pénzügyi áttörés ősszel: így áll a 12 csillagjegy sorrendje A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Emlékszik az apró, jelentéktelennek tűnő dolgokra

Nem a nagy eseményekre gondolunk, hanem azokra a félmondatokra, amiket az ember szinte észre sem vesz, hogy kimondott. Ha valaki hetekkel később is tudja, hogy utálod a koriandert, vagy pont akkor hív fel, amikor egy fontos vizsgád van, az nem véletlen figyelmesség. Az aktív odafigyelés az egyik legmegbízhatóbb jele annak, hogy valaki többet foglalkozik veled a gondolataiban, mint amennyit elárul.

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.