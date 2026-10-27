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5+1 jel, hogy valaki sokkal jobban kedvel téged, mint mutatja
Unsplash

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5+1 jel, hogy valaki sokkal jobban kedvel téged, mint mutatja

O. Zselyke
Írta 2026.10.27.
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A következő hat jel segíthet eldönteni, hogy valaki valóban csak barátságosan viselkedik veled, vagy sokkal több rejlik a felszín alatt.

Van, aki a szíve csücskét is eltitkolná, csak hogy ne lássák rajta, mennyire fontos lett neki valaki. A vonzalom azonban ritkán marad teljesen rejtve: a test, a hangsúly, az apró döntések előbb-utóbb elárulják azt, amit a szavak nem mernek kimondani. Van, aki a visszautasítástól fél, van, aki egyszerűen zárkózott alkat, és van, aki tudatosan játssza a közönyöst, miközben belül egészen mást érez.

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Nem a nagy eseményekre gondolunk, hanem azokra a félmondatokra, amiket az ember szinte észre sem vesz, hogy kimondott. Ha valaki hetekkel később is tudja, hogy utálod a koriandert, vagy pont akkor hív fel, amikor egy fontos vizsgád van, az nem véletlen figyelmesség. Az aktív odafigyelés az egyik legmegbízhatóbb jele annak, hogy valaki többet foglalkozik veled a gondolataiban, mint amennyit elárul.

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