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6 dolog, amit az emberek általában csak 30 felett tanulnak meg magukról
Pexels

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6 dolog, amit az emberek általában csak 30 felett tanulnak meg magukról

Farkas Izabella
Írta 2026.10.27.
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Harminc körül sokan észreveszik, hogy másképp reagálnak egy kritikára, mint tíz évvel korábban, vagy hogy egy baráti vacsora után már nem bírják ébren tartani magukat éjfélig.

Ezek apró jelek, mégis komoly felismerésekhez vezetnek: ekkortájt kezd kirajzolódni, ki is az ember valójában, amikor már nem a környezete elvárásaihoz igazodik, hanem a saját tapasztalataihoz. Az alábbi hat felismerés azoknál bukkan fel leggyakrabban, akik túljutottak ezen a határon.

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1. A nemet mondás nem udvariatlanság

Húszévesen sokan úgy érzik, minden meghívást el kell fogadniuk, minden kérésre igent kell mondaniuk, különben csalódást okoznak. Harminc felé viszont kiderül, hogy a határok kijelölése nem bántás, hanem önvédelem. Egyszer csak természetessé válik azt mondani, hogy ezen a hétvégén inkább otthon maradnak, és ez nem igényel hosszas magyarázkodást.

2. Nem muszáj mindenkinek megfelelni

Rájönnek, hogy lehet valaki rendes, megbízható és kedves, miközben páran mégsem szeretik. Ez a felismerés eleinte kényelmetlen, aztán felszabadító lesz.

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