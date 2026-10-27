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Holdnaptár – így befolyásolják a holdfázisok a mindennapjaidat
Unsplash

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Holdnaptár – így befolyásolják a holdfázisok a mindennapjaidat

Szalai Dóra
Írta 2026.10.27.
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Egy holdhónap során négy fő holdfázist különböztetünk meg: újholdat, növekvő holdat, teliholdat és fogyó holdat.

Sokan úgy érzik, hogy az energiaszintjük, az alvásuk vagy a hangulatuk is változik ezekkel a szakaszokkal, ám a holdfázisok és a közérzet közötti kapcsolatot a tudomány egyelőre nem támasztja alá egyértelműen. Ettől függetlenül a holdnaptár segíthet abban, hogy tudatosabban figyeld a saját ritmusodat, és időt szánj az önmegfigyelésre.

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A holdnaptárt régóta használják különféle hagyományokban, például a kertészkedésben, és sokan a mindennapi tevékenységeik megtervezéséhez is segítségül hívják. Te is beépítheted a rutinodba anélkül, hogy az egész életedet át kellene szervezned miatta.

Újhold: amikor minden nulláról indul

Újhold idején a Hold megvilágított oldala nagyrészt a Földtől elfelé fordul, ezért az égitestet általában nehéz vagy lehetetlen szabad szemmel megfigyelni. A hagyományos értelmezések ezt a szakaszt az újrakezdéssel, a csenddel és a befelé fordulással kapcsolják össze.

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