Holdnaptár – így befolyásolják a holdfázisok a mindennapjaidat

Egy holdhónap során négy fő holdfázist különböztetünk meg: újholdat, növekvő holdat, teliholdat és fogyó holdat.

Sokan úgy érzik, hogy az energiaszintjük, az alvásuk vagy a hangulatuk is változik ezekkel a szakaszokkal, ám a holdfázisok és a közérzet közötti kapcsolatot a tudomány egyelőre nem támasztja alá egyértelműen. Ettől függetlenül a holdnaptár segíthet abban, hogy tudatosabban figyeld a saját ritmusodat, és időt szánj az önmegfigyelésre.

4 csillagjegy, akit szinte lehetetlen átverni A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A holdnaptárt régóta használják különféle hagyományokban, például a kertészkedésben, és sokan a mindennapi tevékenységeik megtervezéséhez is segítségül hívják. Te is beépítheted a rutinodba anélkül, hogy az egész életedet át kellene szervezned miatta.

Újhold: amikor minden nulláról indul

Újhold idején a Hold megvilágított oldala nagyrészt a Földtől elfelé fordul, ezért az égitestet általában nehéz vagy lehetetlen szabad szemmel megfigyelni. A hagyományos értelmezések ezt a szakaszt az újrakezdéssel, a csenddel és a befelé fordulással kapcsolják össze. Olvass még a témában „A férfiak félnek az özvegy nőktől és igazuk van” – özvegyek történetei Ezt hozza 2026. október 11. a numerológia szerint: rend és megbízhatóság A barátnőm elmondta, hogy szándékosan nem védekezett, hogy teherbe essen – nem tudtam, mit gondoljak „Elkezdte terjeszteni, hogy viszonyom van a takarítóval” – Kollégák, akik alantas eszközöket választottak, hogy előbbre jussanak a ranglétrán

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Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

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