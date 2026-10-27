Nem elég, hogy takarítasz velük – a háztartási eszközöket is karban kell tartani

A porszívó, a mosógép és a mosogatógép is rendszeres karbantartást igényel. Mutatjuk, hogyan tisztítsd meg őket helyesen, hogy hatékonyabban működjenek.

A porszívóval felszívjuk a port, a mosogatógéppel tisztává varázsoljuk az edényeket, a mosógép pedig gondoskodik a friss ruhákról – de mikor tisztítottad meg utoljára magukat a készülékeket? A háztartási gépek rendszeres karbantartása nemcsak a kellemetlen szagok és a szennyeződések kialakulását előzi meg, hanem a hatékony működésükhöz és az élettartamuk meghosszabbításához is hozzájárulhat. Mutatjuk, melyik eszközre hogyan érdemes odafigyelned.

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1. A porszívó is tele lehet porral és szennyeződésekkel

A porszívóval rendszeresen eltávolítjuk a port, a hajszálakat és az egyéb szennyeződéseket, de közben hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy maga a készülék is tisztításra szorul. A megtelt portartály, az eltömődött szűrő és a kefére tekeredett hajszálak egyaránt ronthatják a szívóteljesítményt, és nagyobb terhelést jelenthetnek a motornak.

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