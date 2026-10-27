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„A hírekben láttam meg a körözési fotóját” – Emberek, akik nem is sejtették, hogy bűnözőkkel találkoztak
Unsplash

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„A hírekben láttam meg a körözési fotóját” – Emberek, akik nem is sejtették, hogy bűnözőkkel találkoztak

Schuster Borka
Írta 2026.10.27.
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Három olvasónk olyan találkozásokról mesélt, amelyek egészen más megvilágításba kerültek, amikor fény derült az igazságra.

A legijesztőbb néha nem az, amikor egy idegen gyanúsan viselkedik, hanem amikor valakiről, akiről addig úgy gondoltuk, hogy jól ismertük, egyszer csak kiderül, hogy egészen más életet él. Egy kedves szomszéd, egy új párkapcsolat vagy egy barátságos kolléga is rejtegethet olyan titkokat, amelyekről fogalmunk sincs.

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„A hírekben láttam meg a körözési fotóját”

Nő ül a lépcsőn
Unsplash

„A szomszédunkban lakott egy negyvenes férfi, aki mindig udvarias volt. Előre köszönt, segített felvinni a bevásárlást, és néha még a kutyánkat is megsimogatta a lépcsőházban. Egyedül élt, nem járt hozzá sok vendég, de ezen nem gondolkodtam különösebben. Nekem kifejezetten szimpatikus volt.” – meséli hitetlenkedve a 39 éves Éva.

„Egyik reggel kávézás közben a híreket olvastam, amikor megláttam a fényképét. A rendőrség egy férfit keresett, akit több csalás elkövetésével gyanúsítottak. Ugyanaz a szemüveg, ugyanaz a jellegzetes arcvonás, még a füle mellett lévő apró heg is stimmelt. Először azt hittem, csak hasonlít rá, ezért elolvastam a cikket is. A megadott életkor és a környék is egyezett.

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