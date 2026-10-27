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Feladtam, vagy csak rugalmasan alkalmazkodtam? Így válts nézőpontot
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Feladtam, vagy csak rugalmasan alkalmazkodtam? Így válts nézőpontot

Vadász Alexa
Írta 2026.10.27.
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Rendkívül nehéz a történeteinket más szemszögből elemezni, és felismerni, hogy valami lehet egészen különböző, mint amit észlelünk belőle. De ha meglépjük, kiderülhet, hogy sokkal értékesebbek vagyunk, mint gondolnánk.

Nő létemre igencsak vonzanak az olyan extrémebb programok, mint a quadozás, a tankvezetés vagy a lövészet. Kipróbálás szintjén legalábbis mindenképpen. Nemrég lehetőségem nyílt arra, hogy megnézzem, milyen bevenni a Zsámbéki Rakétabázist alternatív négykerekűn.

„Nem jó nekik semmi”: miért haragszanak a férfiak a mai nőkre?

Izgatottan vártam nemcsak magát a kihívást, hanem azt is, hogy egyáltalán milyen vezetni egy ilyen járművet úgy, hogy sosem motoroztam. Talán egyszer vezettem robogót. Azon kívül, hogy rá kellett éreznem, hogyan tudom egyenletesen adagolni a gázt ennek a kis fenevadnak, nem gondoltam, hogy ne tudnám teljesíteni az útvonalat. Ugyan jobban kellett tartanom, mint először gondoltam, főleg a kanyaroknál, de könnyű terepen ezt bőven megugrottam volna így, minden tapasztalat nélkül. Majd jött egy kis meglepetés.

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