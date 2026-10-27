Feladtam, vagy csak rugalmasan alkalmazkodtam? Így válts nézőpontot

Nő létemre igencsak vonzanak az olyan extrémebb programok, mint a quadozás, a tankvezetés vagy a lövészet. Kipróbálás szintjén legalábbis mindenképpen. Nemrég lehetőségem nyílt arra, hogy megnézzem, milyen bevenni a Zsámbéki Rakétabázist alternatív négykerekűn.
Izgatottan vártam nemcsak magát a kihívást, hanem azt is, hogy egyáltalán milyen vezetni egy ilyen járművet úgy, hogy sosem motoroztam. Talán egyszer vezettem robogót. Azon kívül, hogy rá kellett éreznem, hogyan tudom egyenletesen adagolni a gázt ennek a kis fenevadnak, nem gondoltam, hogy ne tudnám teljesíteni az útvonalat. Ugyan jobban kellett tartanom, mint először gondoltam, főleg a kanyaroknál, de könnyű terepen ezt bőven megugrottam volna így, minden tapasztalat nélkül. Majd jött egy kis meglepetés.
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