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Ez az 5 csillagjegy mindig megérzi a hazugságot
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Ez az 5 csillagjegy mindig megérzi a hazugságot

Farkas Izabella
Írta 2026.10.19.
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Nem elemez, nem keres bizonyítékot, mégis az első pillanatban megérzi, ha valami nem stimmel.

Az asztrológia szerint vannak jegyek, amelyek kifejezetten érzékenyek a hamisságra. Nem feltétlenül tudatos elemzésről van szó, inkább egy ösztönös, testi szintű reakcióról: összeszorul a gyomruk, furcsa feszültséget éreznek a mellkasukban, vagy egyszerűen csak nem tudnak ránézni arra, aki épp hazudik nekik.

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Skorpió: a csend mögötti rezdülést is hallja

A Skorpió talán a leghíresebb arról, hogy szinte lehetetlen átverni. Nem azért, mert folyamatosan gyanakszik, hanem mert a megérzés nála egyfajta második nyelv. Amikor egy kollégája azt mondja egy megbeszélésen, hogy „persze, teljesen rendben van a határidő”, a Skorpió azonnal érzi a hangsúlyban azt a parányi bizonytalanságot, amit mások simán elengednek a fülük mellett. Nem szól semmit, csak megjegyzi magának, és vár, amíg a valóság igazolja az érzését.

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