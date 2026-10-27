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Ha ezekben a hónapokban születtél, sokkal hajlamosabb vagy a szociális szorongásra
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Ha ezekben a hónapokban születtél, sokkal hajlamosabb vagy a szociális szorongásra

Váradi Petra
Írta 2026.10.27.
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Vajon a születési hónap összefügghet a visszahúzódó személyiséggel? Négy hónap, amelyhez gyakran társítanak érzékenységet és introvertált vonásokat.

Van, aki könnyedén szóba elegyedik idegenekkel, és van, akinek már egy nagyobb társaság gondolata is stresszt okoz. Bár a szociális szorongást nem a születési hónap határozza meg, bizonyos személyiségjegyekkel gyakran együtt járhat a visszahúzódás és a mások véleményétől való félelem. Nézzük, melyik négy hónaphoz társíthatók ezek a tulajdonságok!

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Január – nehezen engednek közel magukhoz másokat

A januárban születetteket gyakran céltudatos, megfontolt és zárkózott személyiségként ábrázolják. Szeretnek előre tervezni, és nem feltétlenül érzik jól magukat olyan helyzetekben, amelyekben váratlanul kell megnyílniuk mások előtt. Egy új társaságban inkább megfigyelnek, mielőtt bekapcsolódnának a beszélgetésbe, és időre lehet szükségük ahhoz, hogy igazán feloldódjanak.

Ez azonban nem feltétlenül jelent szorongást: a visszafogottság és a megfontoltság önmagában nem hátrány. Ha valaki attól tart, hogy mások megítélik, vagy folyamatosan azon gondolkodik, mit mondjon, az már a társas helyzetekkel kapcsolatos bizonytalanság jele is lehet.

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