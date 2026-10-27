Ha ezekben a hónapokban születtél, sokkal hajlamosabb vagy a szociális szorongásra

Vajon a születési hónap összefügghet a visszahúzódó személyiséggel? Négy hónap, amelyhez gyakran társítanak érzékenységet és introvertált vonásokat.

Van, aki könnyedén szóba elegyedik idegenekkel, és van, akinek már egy nagyobb társaság gondolata is stresszt okoz. Bár a szociális szorongást nem a születési hónap határozza meg, bizonyos személyiségjegyekkel gyakran együtt járhat a visszahúzódás és a mások véleményétől való félelem. Nézzük, melyik négy hónaphoz társíthatók ezek a tulajdonságok!

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Január – nehezen engednek közel magukhoz másokat

A januárban születetteket gyakran céltudatos, megfontolt és zárkózott személyiségként ábrázolják. Szeretnek előre tervezni, és nem feltétlenül érzik jól magukat olyan helyzetekben, amelyekben váratlanul kell megnyílniuk mások előtt. Egy új társaságban inkább megfigyelnek, mielőtt bekapcsolódnának a beszélgetésbe, és időre lehet szükségük ahhoz, hogy igazán feloldódjanak.

Ez azonban nem feltétlenül jelent szorongást: a visszafogottság és a megfontoltság önmagában nem hátrány. Ha valaki attól tart, hogy mások megítélik, vagy folyamatosan azon gondolkodik, mit mondjon, az már a társas helyzetekkel kapcsolatos bizonytalanság jele is lehet. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. október 14. a numerológia szerint: elmélyülés és belső bölcsesség Mások megalázásán szórakozunk – tényleg erre valók a tehetségkutatók? „Többet kerestem, a végén mégis én maradtam nincstelen” – neked mit tanított a válás a pénzről? Ezekkel az apró mindennapi lépésekkel te is rengeteg áramot spórolhatsz

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