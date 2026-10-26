4 csillagjegy, akinek az ősz vége egy súlyos igazságot fed fel

Régi titkok, tisztázó beszélgetések és váratlan felismerések kerülhetnek előtérbe az ősz utolsó heteiben – az asztrológia szerint négy jegy különösen érintett lehet.

Az ősz utolsó heteiben olyan felismerések kerülhetnek előtérbe, amelyek mellett eddig könnyebb volt elmenni, mint szembenézni velük. Az asztrológiai értelmezés szerint a Merkúr és a Vénusz november közepéig tartó hátráló mozgása a régi beszélgetések, kapcsolati kérdések és elhallgatott érzések újragondolására irányíthatja a figyelmet. Négy csillagjegy számára különösen hangsúlyossá válhat, hogy mi az, amit már nem érdemes tovább szépíteni vagy a szőnyeg alá söpörni.

4 csillagjegy, akit szinte lehetetlen átverni A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Skorpió – Kiderülhet, ki áll melletted igazán

A Skorpió számára az ősz vége az érzelmi tisztánlátás időszaka lehet. A jegyben járó Nap, valamint a november 9-i újhold az asztrológiai szimbolika szerint az önismeretet, a rejtett motivációkat és a kimondatlan igazságokat helyezi előtérbe. Könnyen lehet, hogy egy kapcsolatban vagy barátságban végre összeáll a kép, és felismered, hogy valaki egészen mást mutat magából, mint amit valójában érez vagy gondol.

A Merkúr november 13-ig tartó retrográd időszaka a korábbi beszélgetések és félreértések felülvizsgálatára is alkalmat adhat. Nem feltétlenül egy látványos konfliktus hozza el a felismerést: néha egy apró megjegyzés vagy egy következetlen viselkedés árulja el a legtöbbet. Ne csak azt figyeld, mit mondanak neked, hanem azt is, hogy a tetteik mennyire támasztják alá a szavaikat. Olvass még a témában „Megváltoztattam az összes előfizetése jelszavát” – Megcsalás utáni bosszútörténetek A diagnózisod lehet ok, de nem kifogás – Miért kezdtük fegyverként használni a pszichológiai terminusokat? Ez az éttermi incidens megtanított, hogy néha vita helyett sokkal okosabb a visszalépés Ezt hozza 2026. október 26. a numerológia szerint: újrakezdés és bátorság

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