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Tényleg ez a legcéltudatosabb jegy a zodiákusok között? Minden, ami a Bakra jellemző
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Tényleg ez a legcéltudatosabb jegy a zodiákusok között? Minden, ami a Bakra jellemző

Szalai Dóra
Írta 2026.11.05.
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Ismerd meg a Bak csillagjegy legjellemzőbb tulajdonságait, erősségeit, gyengeségeit és azt, miért tartják az egyik legcéltudatosabb jegynek!

December végétől január közepéig-végéig tart a Bak időszaka, és ha valaki ebben a sávban született, szinte biztos, hogy már gyerekkorában felnőttebbnek tűnt a korosztályánál. Nem véletlenül: a Szaturnusz, a felelősség és a határok bolygója uralja ezt a jegyet, és ez a hatás az élet szinte minden területén lemérhető rajtuk, a munkahelyi viselkedéstől kezdve egészen addig, ahogyan egy párkapcsolatban szeretnek.

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Milyen valójában a Bak jellem

A Bak az állatöv realistája. Nem azért nem ábrándozik hangosan a jövőről, mert nincsenek vágyai, hanem mert inkább csendben, lépésről lépésre dolgozik azért, hogy el is érje őket. Ismerős helyzet: egy baráti vacsorán mindenki a nyaralási terveiről beszél, a Bak pedig csak bólogat, aztán három hónap múlva kiderül, hogy ő már le is foglalta a szállást, és be is osztotta rá a pénzt. Náluk a tervezés nem teher, hanem megnyugvás.

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