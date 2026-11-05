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„A pasim dobálózik, ha dühös és ilyenkor menekülök” – Ahogyan a haragját kezeli, sokat elárul arról, hogyan bánik veled
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„A pasim dobálózik, ha dühös és ilyenkor menekülök” – Ahogyan a haragját kezeli, sokat elárul arról, hogyan bánik veled

Szőke Angéla
Írta 2026.11.05.
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Akkor mutatkozik meg igazán a személyisége, amikor fel van húzva. Amit dühében mond és tesz, az nem a pillanat szülötte – csak a gát omlott le.

Bocsánat

Utána mindig bocsánatot kért és mindig adtam neki egy újabb esélyt, de a végén beláttam, hogy az indulat nem lehet kifogás arra, hogy így bánjon azzal, akit szeret.

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Támadás

Az én volt férjem is ilyen volt. Ha dühöngött valamin, nem a problémát támadta, hanem engem. Nem a gondot akarta megoldani, hanem engem megbántani.

Minden veszekedéssel letörte az önbizalmam, mert az igazi véleményét mondta ki rólam az inzultusokban. Végül rájöttem, hogy nekem nem kell azért elviselnem ezt csak azért, mert neki rossz napja van.

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Férfiként

Azt mondják, kétféle ember mond igazat, a részeg és a gyerek. Én ezt kiegészíteném azzal, hogy az is, aki dühöng. Akinek úgy istenigazából fel van nyomva az agya… mert az az ember nem fog hazudni abban az idegállapotban.

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