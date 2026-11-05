5 alig észrevehető viselkedés, amivel a manipulatív emberek bűntudatot keltenek

A manipuláció nem mindig látványos vagy könnyen felismerhető: sokszor apró megjegyzések, burkolt célzások és hétköznapinak tűnő gesztusok mögé rejtőzik. Vannak, akik úgy érik el, hogy rosszul érezzük magunkat, hogy közben szinte észre sem vesszük, mikor kezdtünk el bűntudatot érezni valamiért, amit talán el sem követtünk.
1. Az áldozat szerepébe menekül, amikor szembesítik
Amint szóba kerül egy sérelem vagy egy konkrét kérés, hirtelen ő lesz a megbántott fél. Egy egyszerű „rosszulesett, amit mondtál” mondatból percek alatt „te mindig mindenben hibát találsz bennem” lesz. Ez a technika eltereli a felelősséget, és téged kényszerít abba a helyzetbe, hogy vigasztalnod kelljen azt, aki eredetileg megbántott.
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