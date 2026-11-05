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5 alig észrevehető viselkedés, amivel a manipulatív emberek bűntudatot keltenek
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5 alig észrevehető viselkedés, amivel a manipulatív emberek bűntudatot keltenek

Farkas Izabella
Írta 2026.11.05.
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Pszichológusok szerint a bűntudatkeltés az egyik leghatékonyabb eszköz arra, hogy valaki átvegye az irányítást egy kapcsolatban anélkül, hogy nyíltan konfliktust vállalna.

A manipuláció nem mindig látványos vagy könnyen felismerhető: sokszor apró megjegyzések, burkolt célzások és hétköznapinak tűnő gesztusok mögé rejtőzik. Vannak, akik úgy érik el, hogy rosszul érezzük magunkat, hogy közben szinte észre sem vesszük, mikor kezdtünk el bűntudatot érezni valamiért, amit talán el sem követtünk.

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Amint szóba kerül egy sérelem vagy egy konkrét kérés, hirtelen ő lesz a megbántott fél. Egy egyszerű „rosszulesett, amit mondtál” mondatból percek alatt „te mindig mindenben hibát találsz bennem” lesz. Ez a technika eltereli a felelősséget, és téged kényszerít abba a helyzetbe, hogy vigasztalnod kelljen azt, aki eredetileg megbántott.

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