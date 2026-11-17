Nem mindig a nedves tűzifa okozza a füstös kandallót. Egy egyszerű változtatással tisztább és egyenletesebb égést érhetsz el.

Reggel kinyitjuk a kandalló ajtaját, alágyújtunk, és percekig csak a füst terjeng a szobában, miközben a láng alig kap lábra. A legtöbben ilyenkor azonnal a fára gyanakszanak: biztosan nedves volt, rosszul tárolták, vagy egyszerűen gyenge minőségű. Csakhogy a probléma sokszor a begyújtás módjában keresendő: nem mindegy, milyen sorrendben rakjuk egymásra a fahasábokat és a gyújtóst.

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A hideg kémény is okozhatja a füst visszaáramlását

Mielőtt a gyújtás módjáról beszélnénk, érdemes tudni, mi történik a kéményben, amikor hosszabb ideig nem használtuk a kandallót. A kéményben lévő levegő kihűl, és előfordulhat, hogy nem alakul ki megfelelően a felfelé irányuló huzat, amely elvezetné az égéstermékeket. Ilyenkor a füst akár vissza is áramolhat a helyiségbe, függetlenül attól, hogy mennyire száraz a tűzifa.

A hideg kémény problémáján a megfelelő huzat kialakításával lehet segíteni. Fontos, hogy begyújtás előtt ellenőrizzük a füstcsappantyú és a levegőbevezetés állását, valamint azt, hogy nincs-e akadály a füst útjában. Egyes kandallóknál a gyártó külön útmutatást ad a kémény előmelegítésére is, ezért ezt mindig a készülék használati utasítása szerint végezzük. Olvass még a témában Szűz-szezon inspirációi: letisztult formák és megnyugtató natúr színek a harmonikus otthonért Nyaralás előtti rendrakás: 7 dolog, amit mindenképp rendbe kell tenni Tejet a kertbe? 5 meglepő, de zseniális felhasználási mód, amit a növényeid imádni fognak 6 hangulatos őszi hobbi, ami segít legyőzni az évszakváltás okozta rosszkedvet

Ha a füst rendszeresen visszaáramlik, a kémény és a kandalló ellenőrzése szakember feladata.

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