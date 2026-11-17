Sokszor éreztem úgy a környezetemben, hogy rengeteg nő erősebb nálam. Irigykedve néztem őket, mert úgy tűnt, mintha mindenkinek szuperereje lenne, én pedig egy folyamatosan szerencsétlen spirálba kerülő nő voltam, aki nem tud megküzdeni a problémákkal. Sokat gondolkodtam azon, hogy mi lehet a titkuk, és miért nem tudok én is olyan lenni.
Ők, akiknek mindig sikerül
Mindenki ismer ilyen nőt. Ő az, aki mindig mosolyog, mindig megoldja, sosem panaszkodik, és ha megkérdezed, hogy van, azt feleli, hogy minden rendben. Ő szervezi a családi ünnepet, vállalja a plusz feladatot a munkahelyen, és közben még arra is jut ideje, hogy mindenki másnak segítsen.
Én pedig ott ültem mellette, és úgy éreztem, hogy velem van valami baj, mert én egy sokkal kisebb nehézségtől is összeomlom. Az volt a legbosszantóbb, hogy ők nem is csináltak semmit azért, hogy rosszul érezzem magam. Nem kérkedtek, nem is tettek megjegyzést. Egyszerűen csak ott voltak, és én hozzájuk mértem magam.
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