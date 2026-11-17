Ajándékutalványt választasz karácsonyra? Vásárlás előtt ellenőrizz egy fontos dátumot, és mutatjuk azt is, milyen feltételekre érdemes figyelned.

Az ajándékutalvány praktikus karácsonyi meglepetés: a megajándékozott maga választhatja ki, mire költi az összeget, neked pedig nem kell azon aggódnod, hogy megfelelő méretű vagy színű ajándékot választottál-e. Van azonban egy fontos részlet, amiről könnyű megfeledkezni, és ami akár az ajándék értékét is lenullázhatja. Vásárlás előtt mindig ellenőrizd az utalvány lejárati dátumát, mert egyáltalán nem mindegy, mennyi időt hagysz a másiknak a beváltásra.

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Ne csak az összeget, az érvényességi időt is nézd meg!

Amikor ajándékutalványt választasz, természetes, hogy elsősorban az értékére és arra figyelsz, hol lehet felhasználni. Pedig legalább ennyire fontos, hogy meddig érvényes. Egyes üzletek és szolgáltatók néhány hónapos, mások akár egyéves vagy hosszabb felhasználási időt biztosítanak, ezért nem érdemes automatikusan feltételezni, hogy a megajándékozottnak bőven lesz ideje beváltani.

Különösen karácsonykor érdemes előre gondolkodni: ha decemberben vásárolsz egy utalványt, amelynek érvényessége például három hónap, a megajándékozottnak márciusig kell felhasználnia. Ez az ünnepi időszak után gyorsan elérkezhet, főleg akkor, ha valaki csak később jut el vásárolni vagy igénybe venni az ajándékba kapott szolgáltatást. Olvass még a témában „A férjem közölte, hogy ő nem fog pelenkázni” – A férfi eldöntheti, milyen szinten vesz részt a gyereknevelésben, de a nő nem „A férfiak félnek az özvegy nőktől és igazuk van” – özvegyek történetei „Az arcom két fele olyan volt, mintha két másik ember lenne” – Rosszul sikerült plasztikai beavatkozások „Ha ezt rendeli az étteremben, rögtön tudom, hogy igazából nem gazdag” – Ultragazdagok mesélnek arról, mi leplezi le, aki csak gazdagabbnak akar tűnni

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