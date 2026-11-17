Szerelem, siker és váratlan lehetőségek: három csillagjegy számára igazán varázslatos lehet az év vége. Vajon te is köztük vagy?

Az év utolsó heteiben sokan már csak a pihenésre és az ünnepekre koncentrálnak, három csillagjegy számára azonban különösen izgalmas fordulatokat tartogathat az időszak. A bolygók állása kedvező lehet a szerelem, a személyes fejlődés és az új lehetőségek szempontjából is. Három csillagjegy különösen szerencsésen zárhatja 2026-ot, és olyan élményekkel gazdagodhat, amelyekre még sokáig emlékezni fog.

4 csillagjegy, akinek a november új lendületet hoz a munkájában A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Oroszlán – végre megkapja az elismerést, amire vágyott

Az Oroszlán számára az év vége az önbizalom, a sikerek és az új lehetőségek időszaka lehet. A Jupiter továbbra is a jegyében halad, ami az asztrológiai értelmezés szerint felerősítheti a növekedés, a bőség és az önmegvalósítás iránti vágyat. Különösen a munka és a személyes célok területén számíthat biztató fejleményekre, de a magánéletében is kellemes meglepetések érhetik. December 12-én a Jupiter retrográd mozgásba kezd, ezért az év utolsó heteiben inkább a korábbi lehetőségek átgondolása és a már megkezdett tervek továbbépítése kerülhet előtérbe. Az Oroszlán végre úgy érezheti, hogy a befektetett energiája kezd megtérülni, és egyre közelebb kerül ahhoz az élethez, amelyre vágyik.

🌙

Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.