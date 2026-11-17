Tizenkét éve mindig én csomagoltam be az összes karácsonyi ajándékot, mígnem egy késő esti pillanatban feltettem a férjemnek azt a kérdést, amit korábban soha.

Éjjel fél tizenkettőkor ültem a nappali szőnyegén, körülöttem öt tekercs csomagolópapír, egy doboz celluxtekercs és egy halom ajándék, amit még aznap délután vettem a városból hazafelé jövet. A férjem, Gábor, a kanapén ült, a telefonját nézte, időnként felnézett, és megdicsérte, hogy milyen szépen hajtogatom a papír sarkát. Akkor jutott eszembe, hogy ezt csinálom már vagy tizenkét éve, és eddig soha nem kérdeztem meg, miért pont én.

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Nem arról van szó, hogy utálnám csomagolni. Volt időszak, amikor kifejezetten szerettem: bekapcsoltam valami filmet a háttérben, kiterítettem a papírokat, és jólesett nézni, ahogy szépen sorakoznak a kész csomagok. De idén valahogy máshogy esett. A két gyerek, Luca és Bendegúz ajándékai mellett ott volt Gábor szüleinek, az öcsémnek és a keresztlányomnak szánt csomag is, és ahogy számoltam, tizenhét darabot kellett becsomagolnom még aznap éjjel, mert másnap reggel indultunk a nagyszülőkhöz.

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