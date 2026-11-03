Így viseld a bordó kötött ruhát 50 fölött, hogy igazán divatos legyél

A bordó az egyik legkifizetődőbb szín, amit az őszi-téli gardrób választhat: melegíti az arcbőrt, nem olyan kemény, mint a fekete, mégis ugyanolyan elegáns
A kötött anyag ugyanis hajlamos arra, hogy mindenhol követi a testet, ott is, ahol ezt nem feltétlenül szeretnénk. Pont ez az, amitől sokan félnek tőle negyven, ötven fölött: hogy a has, a csípő vagy a felkar minden apró vonala kirajzolódik rajta. Pedig egyetlen apró húzással, egy helyesen elhelyezett övvel ez a probléma szinte teljesen eltüntethető.
Miért pont a bordó áll jól érettebb bőrön
A bordó meleg, vöröses alapszíne kiemeli az arc természetes pírját, és sokkal kevésbé mossa ki a bőrt, mint a tiszta fekete vagy a hideg szürke. Ez a tónus főként őszbe hajló vagy már teljesen ősz hajjal társítva mutat különösen jól, hiszen a haj hideg árnyalatát szépen ellensúlyozza a ruha melegsége. A bordó szín emellett sokkal kevésbé „ítélkező” a bőrhibák, pigmentfoltok felett is, mint a világos pasztellek.
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