Felveszed a versenyt egy kulturális magazin főszerkesztőjével? Teszteld a tudásodat!

Van, aki a hírekben otthon, van, aki a térképeken igazodik el álmában is, és van, aki egyetlen ecsetvonásból felismeri a festőt. Mai kvízünkben mindhárom típusnak lesz min megmérettetnie magát, hiszen a kultúrtörténet mellett a földrajz, a történelem és a tudomány világába is ellátogatunk.
A kérdések egy jó része a művészetek köré épül – lesz szó híres festményekről, operákról és épületekről –, de natúrálisan nem maradhat ki néhány klasszikus általános műveltségi csemege sem. Nem kell szakértőnek lenned ahhoz, hogy jól teljesíts, elég, ha szereted a trivia-stílusú fejtörőket.
A végén nemcsak azt tudod meg, hány pontot gyűjtöttél, hanem azt is, hogy a műveltséged inkább a múzeumtermekben, vagy a hétköznapi tudás terepén erősebb. Vágj bele, és derítsd ki, hová állítanád magad a képzeletbeli dobogón!
Olvass még a témában
5 szülinapi helyszínötlet gyerekeknek, ami nem játszóház
Emlékszel az F1-pilótára, aki összetörte a Herendi porcelánserleget? Lando Norris ma már milliók kedvence
Melyik mintát választod a képről? Ezt árulja el a személyiségedről
A fiú, akire egy legenda helyét bízták a Forma-1-ben: Ezért figyel most mindenki Kimi Antonellire
Melyik francia festő festette a híres 'Vízililiomok' sorozatot?
Claude Monet élete utolsó évtizedeiben, saját giverny-i kertjében festette ezt a sorozatot, amely az impresszionizmus egyik csúcspontja.
Melyik zeneszerző komponálta 'A varázsfuvola' című operát?
Wolfgang Amadeus Mozart utolsó operája volt, 1791-ben mutatták be Bécsben, nem sokkal a zeneszerző halála előtt.
Ki írta a 'Szeptember végén' című verset?
Petőfi Sándor 1847-ben írta ezt a verset, nem sokkal házassága után, feleségének, Szendrey Júliának ajánlva.
Melyik híres festményt alkotta meg Edvard Munch, amely a szorongás jelképévé vált?
'A sikoly' Munch legismertebb alkotása, amelyből több változat is létezik, az elsőt 1893-ban festette.
Melyik építészeti stílus jellemzi a budapesti Országház épületét?
A Steindl Imre tervezte épület neogótikus stílusban épült, és a 20. század elejére készült el.
Melyik hegy Afrika legmagasabb csúcsa?
A Kilimandzsáró Tanzániában található, csúcsa közel 5900 méter magasan húzódik.
Hány kromoszómája van egy egészséges, felnőtt embernek?
Az emberi sejtekben 46 kromoszóma található, 23 párban rendeződve.
Hány gyűrűt ábrázol az olimpiai zászló?
Az öt egymásba kapcsolódó karika hagyományosan a lakott kontinenseket szimbolizálja.
Melyik a világ legnagyobb ma élő állata?
A kék bálna akár 30 méter hosszúra is megnőhet, ezzel minden idők legnagyobb ismert állata.
Melyik a világ legnagyobb félszigete?
Az Arab-félsziget területe közel 3,2 millió négyzetkilométer, ezzel a legnagyobb félsziget a Földön.
Oszd meg az eredményed:
Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat!
Bármilyen eredményt is értél el, egy biztos: a kíváncsiság, ami idáig hozott, önmagában is értékes tulajdonság. Gyere vissza holnap is, újabb kérdésekkel várunk!🌌KisokosÁlomfejtésálmoskönyv A-tól Z-ig→