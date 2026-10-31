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Felveszed a versenyt egy kulturális magazin főszerkesztőjével? Teszteld a tudásodat!
Unsplash

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Felveszed a versenyt egy kulturális magazin főszerkesztőjével? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.10.31.
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Művészet, történelem, földrajz és egy kis gasztronómia – 10 kérdés, amivel kiderül, mennyire vagy otthon az általános műveltségben.

Van, aki a hírekben otthon, van, aki a térképeken igazodik el álmában is, és van, aki egyetlen ecsetvonásból felismeri a festőt. Mai kvízünkben mindhárom típusnak lesz min megmérettetnie magát, hiszen a kultúrtörténet mellett a földrajz, a történelem és a tudomány világába is ellátogatunk.

Anyajegy a nyakon: mit árul el rólad a helye?

A kérdések egy jó része a művészetek köré épül – lesz szó híres festményekről, operákról és épületekről –, de natúrálisan nem maradhat ki néhány klasszikus általános műveltségi csemege sem. Nem kell szakértőnek lenned ahhoz, hogy jól teljesíts, elég, ha szereted a trivia-stílusú fejtörőket.

A végén nemcsak azt tudod meg, hány pontot gyűjtöttél, hanem azt is, hogy a műveltséged inkább a múzeumtermekben, vagy a hétköznapi tudás terepén erősebb. Vágj bele, és derítsd ki, hová állítanád magad a képzeletbeli dobogón!

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