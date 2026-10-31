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Szorul a fiókod? Egy egyszerű trükk orvosolja a problémát
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Szorul a fiókod? Egy egyszerű trükk orvosolja a problémát

Váradi Petra
Írta 2026.10.31.
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Nehezen húzható ki vagy akadva csukódik a fiók? Egy egyszerű, otthon is kipróbálható gyertyás trükk segíthet megszüntetni a kellemetlen súrlódást.

Bosszantó, amikor egy fiók nehezen nyílik vagy éppen akadozva csúszik vissza a helyére, különösen akkor, ha naponta többször is használod. A probléma hátterében gyakran nem komoly meghibásodás, hanem a sínek szennyeződése, a faanyag mozgása vagy a súrlódás áll. Szerencsére egy egyszerű házi praktikával sok esetben újra könnyedén mozgathatóvá teheted a szoruló fiókot, anélkül, hogy szakembert kellene hívnod.

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Először keresd meg a szorulás okát

Mielőtt bármilyen módszert kipróbálnál, érdemes megnézni, pontosan hol akad el a fiók. Húzd ki teljesen, és ellenőrizd, hogy nem szorult-e valamilyen tárgy a sínbe, nincs-e rajta por, morzsa vagy más szennyeződés. Az is előfordulhat, hogy a fiók túl van pakolva, ezért a súly miatt nem mozog megfelelően.

A régebbi bútoroknál a faanyag méretének változása is okozhat problémát. A hőmérséklet és a páratartalom hatására a fa kissé megduzzadhat, így a fiók szorosabban illeszkedhet a helyére.

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