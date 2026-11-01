Így készülünk a karácsonyra válás után, közös gyerekkel

Amikor néhány éve különváltunk a lányom apukájával, nem tudtam volna megmondani, hogyan fogunk karácsonyozni öt év múlva. Ma már pontosan tudom, mi a legfontosabb közös hagyományunk: hogy a lányunknak ne kelljen választania két szülő között.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Azt viszont már akkor is tudtam, hogy bár a párkapcsolatunk véget ért, a szülőtársi kapcsolatunknak még hosszú évekig működnie kell. Ma már pontosan tudom, mi a legfontosabb közös hagyományunk: hogy a lányunknak ne kelljen választania két szülő között, és ne érezze úgy, hogy a családja két különálló világra szakadt.

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Nem állítom, hogy ez mindenkinek működik, és azt sem, hogy minden válás után lehetséges ilyen kapcsolatot fenntartani. Nálunk azonban szerencsére sikerült megőriznünk a jó viszonyt, mert mindketten ugyanazt szeretnénk: boldog, magabiztos, erős lányt nevelni, aki tudja, hogy szeretik, és akinek nem kell a szülei érzéseiért felelősséget vállalnia.

Ezért úgy döntöttünk, hogy a fontosabb alkalmakat nem külön-külön ünnepeljük

A születésnapok, a karácsony és más családi események nálunk nem arról szólnak, hogy melyik szülő mikor következik, és ki tud nagyobb élményt vagy ajándékot adni a gyereknek. Inkább megpróbáljuk megtartani mindazt, ami a különválásunk előtt is fontos volt: hogy együtt örülünk neki. Olvass még a témában „Nem mosogatok el, mert nem tudom, minek hol a helye” – amikor a férfi nem hajlandó besegíteni otthon Nullától tízig: ennyire vagy kompatibilis a hónap szülötteivel, a Skorpiókkal A kávé is beleszámít a napi vízfogyasztásodba? Íme, mit mondanak erről a szakértők Ez a 3 csillagjegy engedi el legnehezebben a szerelmet

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