Így készülünk a karácsonyra válás után, közös gyerekkel

Véleménycikk: Schuszter Borka
Azt viszont már akkor is tudtam, hogy bár a párkapcsolatunk véget ért, a szülőtársi kapcsolatunknak még hosszú évekig működnie kell. Ma már pontosan tudom, mi a legfontosabb közös hagyományunk: hogy a lányunknak ne kelljen választania két szülő között, és ne érezze úgy, hogy a családja két különálló világra szakadt.
Nem állítom, hogy ez mindenkinek működik, és azt sem, hogy minden válás után lehetséges ilyen kapcsolatot fenntartani. Nálunk azonban szerencsére sikerült megőriznünk a jó viszonyt, mert mindketten ugyanazt szeretnénk: boldog, magabiztos, erős lányt nevelni, aki tudja, hogy szeretik, és akinek nem kell a szülei érzéseiért felelősséget vállalnia.
Ezért úgy döntöttünk, hogy a fontosabb alkalmakat nem külön-külön ünnepeljük
A születésnapok, a karácsony és más családi események nálunk nem arról szólnak, hogy melyik szülő mikor következik, és ki tud nagyobb élményt vagy ajándékot adni a gyereknek. Inkább megpróbáljuk megtartani mindazt, ami a különválásunk előtt is fontos volt: hogy együtt örülünk neki.
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