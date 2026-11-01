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Párásodik az ablak a hideg reggeleken? Az olcsó házi trükk, ami azonnal megszünteti
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Párásodik az ablak a hideg reggeleken? Az olcsó házi trükk, ami azonnal megszünteti

Lukács Kamilla
Írta 2026.11.01.
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Mutatunk egy egyszerű és olcsó házi praktikát, amellyel csökkentheted a reggeli páralecsapódást az ablakokon, és megelőzheted a penész kialakulását.

Hajnalban bekapcsolod a konyhában a villanyt, és az ablaküveg már csupa csepp, alul pedig kis tócsa gyűlt össze a párkányon. Ismerős kép, és nem azért van, mert valami elromlott otthon, hanem mert a fizika pontosan ezt csinálja hideg reggeleken, ha a lakás belseje melegebb és párásabb, mint kint.

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Mi okozza a párásodást

A levegő mindig tartalmaz némi vízgőzt, és minél melegebb, annál többet tud belőle megtartani láthatatlan formában. Amikor ez a meleg, párás beltéri levegő egy hideg felülethez, például egy télen kívülről lehűlt ablaküveghez ér, hirtelen lehűl. A lehűlt levegő viszont már nem képes megtartani ugyanannyi nedvességet, ezért a felesleg apró vízcseppek formájában kicsapódik az üvegen. Ez a jelenség a harmatpont elérése, és pontosan ugyanez történik egy jéghideg pohár külső falán nyáron.

Minél nagyobb a hőmérséklet-különbség a szoba és az ablak felülete között, és minél párásabb a levegő a lakásban, például főzés, zuhanyzás vagy ruhaszárítás után, annál látványosabb a jelenség.

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