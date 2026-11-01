4 tesztkérdés a randin, ami azonnal leleplezi, ha a férfi még mindig nem lépett túl az exén

Ezzel a 4 egyszerű randikérdéssel kiderítheted, hogy a férfi valóban készen áll-e egy új kapcsolatra, vagy még mindig az exéhez kötődik.

Az első randi közepén hirtelen megváltozik a hangulat: a férfi tekintete elhomályosul, a mondatai rövidebbek lesznek, és egy névtelen „valaki” kezd feltűnni a történeteiben. Nem kell detektívnek lenni ahhoz, hogy valaki kiszúrja, ha a partnere lelkileg még mindig egy korábbi kapcsolatban ragadt. Elég néhány jól irányzott kérdés, és a válaszok, illetve a testbeszéd szinte azonnal elárulják az igazságot.

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A párkapcsolati szakértők szerint nem az számít, hogy valaki beszél-e az exéről, hanem az, hogyan teszi. A feldolgozott múlt nyugodt, tényszerű hangnemben kerül elő, a lezáratlan sebek viszont indulattal, védekezéssel vagy túlzott idealizálással törnek a felszínre. Az alábbi négy kérdés pont ezekre a finom különbségekre épít.

1. „Mi volt a legnehezebb a szakításban?”

Ez a kérdés direkt, mégsem támadó, és pontosan erre van szükség. Aki túllépett a kapcsolatán, képes röviden, higgadtan összefoglalni, mi fájt a legjobban, majd továbblép a beszélgetésben. Aki viszont elkezd percekig részletezni a szakítás körülményeit, belemegy minden sérelembe, vagy épp azonnal témát vált és láthatóan kényelmetlenül érzi magát, az valószínűleg még mindig érzelmileg feldolgozatlan helyzetben van. Olvass még a témában „Egymás mellett álltunk a 20 éve készült fényképen” – Párok, akik sorsa hamarabb keresztezte egymást, mint hitték „Megbocsátottam, de hiba volt” – A különbség a jó és a rossz félrelépő között Ez az 5 leggyakoribb ok, amiért elveszítik varázsukat a hosszú távú kapcsolatok Azt hittük, rosszul esik majd nekik – ehelyett ezt mondták a házas ismerőseink az esküvőnkről

A testbeszéd itt sokat elárul: a lesütött tekintet, az összefont kar vagy a hirtelen témaváltás mind jelzésértékű.

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