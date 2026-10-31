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5 csillagjegy, akit lelkileg megviselnek a viták
Unsplash

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5 csillagjegy, akit lelkileg megviselnek a viták

Farkas Izabella
Írta 2026.10.31.
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Egyesek számára egy vita után nehéz visszatalálni a nyugalomhoz: ez az öt csillagjegy különösen érzékenyen élheti meg a konfliktusokat.

Vannak, akik könnyen túllépnek egy nézeteltérésen, mások viszont még napokkal később is újra és újra átgondolják a történteket. Számukra a vita nem egyszerű véleménykülönbség, hanem érzelmileg megterhelő helyzet, amely a hangulatukra és a kapcsolataikra is hatással lehet. Az asztrológia szerint öt csillagjegy különösen érzékenyen reagálhat a konfliktusokra.

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Rák

A Rák számára a lelki biztonság és a harmonikus emberi kapcsolatok kiemelten fontosak, ezért egy vita sokkal mélyebben érintheti, mint azt mások gondolnák. Hajlamos magára venni a másik fél indulatos szavait, és akkor is sokáig rágódhat a történteken, ha a nézeteltérés valójában jelentéktelennek indult. Különösen nehezen viseli, ha egy hozzá közel álló emberrel kerül konfliktusba, hiszen ilyenkor könnyen úgy érezheti, hogy veszélybe került a kapcsolatuk. A megbántottság és az érzelmi bizonytalanság miatt gyakran időre van szüksége ahhoz, hogy újra megtalálja a lelki egyensúlyát.

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