5 mondat, amit a nárcisztikus ember használ, amikor elveszíti az irányítást feletted

A pszichológiában jól ismert jelenség, hogy ezek a mondatok nem véletlenszerűen születnek: céljuk, hogy visszaállítsák az egyensúlyt, méghozzá úgy, hogy a hatalom nála maradjon.
Nem arról van szó, hogy mindenki, aki ilyesmit mond, nárcisztikus lenne, hiszen ezek a fordulatok önmagukban bárkitől elhangozhatnak egy vitában. A különbség a mintázatban és a gyakoriságban rejlik: ha ugyanazok a mondatok ismétlődnek minden alkalommal, amikor te próbálsz érvényesülni, érdemes felfigyelni rájuk.
1. Túlérzékeny vagy, mindent félreértesz
Ez a fordulat a gaslighting nevű manipulációs technikára jellemző, amely ma már közismert, széles körben használt fogalom a manipuláció leírására, elsősorban a populáris és a terápiás köznyelvben. A lényege, hogy a problémát nem a viselkedésben, hanem a te érzékelésedben helyezi el. Amikor azt mondod, bántott valami, a válasz nem a bocsánatkérés, hanem a saját észleléseidbe vetett bizalmad megingatása. Hosszú távon ez oda vezet, hogy elkezdesz kételkedni a saját emlékeidben és érzéseidben is.
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