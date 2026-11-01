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Heti horoszkóp 2026. november 2. – november 8.: Hét közepétől jobb, ha türelmes leszel
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Heti horoszkóp 2026. november 2. – november 8.: Hét közepétől jobb, ha türelmes leszel

Arany Inez
Írta 2026.11.01.
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November első teljes hete érzelmileg mélyebb a megszokottnál, mégis tele van apró lehetőségekkel. Nézd meg, mit tartogatnak a csillagok a te csillagjegyed számára a következő napokra.

A november 2. és 8. közötti hét az érzelmi felismerések, a múltbeli ügyek rendezése és a kapcsolatok újragondolása jegyében telhet. A retrográd Merkúr és Vénusz együttes hatása miatt olyan régi kérdések, elhallgatott érzések és lezáratlan történetek kerülhetnek ismét előtérbe, amelyekkel eddig nem sikerült igazán szembenéznünk. November 4-e különösen fontos napnak ígérkezik: a Nap és a Merkúr együttállása váratlan felismeréseket, míg a Vénusz és a Jupiter támogató kapcsolata békülést és kellemes fordulatokat hozhat. A hét második felében azonban a kommunikációban és a munkában is nagyobb szükség lesz a türelemre, az egyértelmű határokra és az átgondolt döntésekre. A hétvége már a lelki megtisztulásnak és az elengedésnek kedvez, így érdemes időt szánni arra, hogy megszabaduljunk a felesleges terhektől. Mutatjuk, mit tartogat a hét a 12 csillagjegy számára, és kik számíthatnak különösen fontos fordulatokra!

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A héten egy belső nyugtalanság kísérheti a Kosokat, mintha valami változásra készülne az életük, de még nem egészen tudnák megfogalmazni, hogy mi is az. Ez a feszültség valójában kreatív energiává is alakulhat, ha teret adsz magadnak a gondolkodásra. A munkában egy régóta halogatott ügy végre megmozdul, és a lendület, ami eddig hiányzott, most magától érkezik. Érdemes lehet odafigyelni azokra az apró jelekre, amelyek egy új irányt sejtetnek.

A kapcsolataidban a hét közepe hozhat egy kellemes meglepetést, talán egy régi ismerős jelentkezik, vagy egy beszélgetés mélyebbre vezet, mint gondoltad volna. Az érzelmi világod most érzékenyebb a megszokottnál, és ez nem gyengeség, hanem éppen a kapcsolódás lehetősége. A hétvége felé a fáradtság jelei mutatkozhatnak, ezért a pihenés és a feltöltődés különösen jól eshet. A tested jelzéseit nem árt komolyan venni.

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