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Melyik csillagjegynek a legerősebb a vonzereje? Nézd meg, hol állsz a listán!
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Melyik csillagjegynek a legerősebb a vonzereje? Nézd meg, hol állsz a listán!

Farkas Izabella
Írta 2026.10.15.
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Tizenkét csillagjegy, tizenkétféle vonzerő, de csak néhánynál érzik úgy a férfiak, hogy képtelenek elnézni mellette anélkül, hogy visszafordulnának.

Az asztrológia szerint a kisugárzás nem egyenlő a szépséggel: inkább valamiféle belső magabiztosságról, testbeszédről és energiáról szól, amit nehéz megtanulni, de könnyű észrevenni. Az alábbi sorrend azt mutatja, mely jegyek szülöttei kerülnek ki elsőként egy teremben, és kik azok, akiknek inkább idő kell, hogy felfedezzék őket.

Véletlen találkozások, amik mindent megváltoztattak

1. Skorpió

A Skorpió tekintete az, ami miatt a legtöbb férfi egyszerűen nem tud továbblépni mellette. Nem a hangossággal, hanem a csenddel dolgozik: amikor beszél valakihez, az illető úgy érzi, ő az egyetlen a teremben.

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