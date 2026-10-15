Melyik csillagjegynek a legerősebb a vonzereje? Nézd meg, hol állsz a listán!

Az asztrológia szerint a kisugárzás nem egyenlő a szépséggel: inkább valamiféle belső magabiztosságról, testbeszédről és energiáról szól, amit nehéz megtanulni, de könnyű észrevenni. Az alábbi sorrend azt mutatja, mely jegyek szülöttei kerülnek ki elsőként egy teremben, és kik azok, akiknek inkább idő kell, hogy felfedezzék őket.
1. Skorpió
A Skorpió tekintete az, ami miatt a legtöbb férfi egyszerűen nem tud továbblépni mellette. Nem a hangossággal, hanem a csenddel dolgozik: amikor beszél valakihez, az illető úgy érzi, ő az egyetlen a teremben.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.