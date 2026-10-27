Felveszed a versenyt egy popkultúra-guruval? Teszteld a tudásodat!

Van, aki a filmes idézeteket vágja fejből, van, aki a történelmi évszámokat tudja álmából felébresztve – és van, aki mindkettőben otthonosan mozog. Ez a kvíz most épp az utóbbiakat keresi.
A kérdések között találsz klasszikus slágereket, ikonikus filmeket, de becsempésztünk földrajzi, irodalmi és egészségügyi érdekességeket is, hogy senki ne unatkozzon. A cél nem a bevágott adatok felmondása, hanem az, hogy kiderüljön: mennyire van rálátásod a világra – a mozivászontól a konyhapultig.
Nincsenek trükkös csapdakérdések, csak tiszta, jól dokumentált tények várnak rád. Lazíts egy kávé mellett, és engedd, hogy a kíváncsiságod vezessen!
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Ki rendezte a 2010-es „Eredet” (Inception) című filmet?
Christopher Nolan rendezte, a film pedig elnyerte a legjobb vizuális effektek Oscar-díját is.
Melyik évben jelent meg a Queen „Bohemian Rhapsody” című dala?
A dal 1975-ben jelent meg az „A Night at the Opera” albumon, és azóta is az egyik legtöbbet streamelt klasszikus rockszám.
Melyik évben nyilvánította ki függetlenségét az Amerikai Egyesült Államok Nagy-Britanniától?
A Függetlenségi Nyilatkozatot 1776. július 4-én fogadták el, ez a dátum ma is nemzeti ünnep az Egyesült Államokban.
Ki énekelte eredetileg a „Rolling in the Deep” című világslágert?
A dal Adele 2011-es „21” című albumáról vált világslágerré, és több Grammy-díjat is nyert.
Melyik a világ legnagyobb tava, ha a területét nézzük?
A Kaszpi-tenger valójában egy óriási beltenger, amely Ázsia és Európa határán fekszik, területe meghaladja a 370 ezer négyzetkilométert.
Mi adja a hagyományos olasz tiramisu jellegzetes ízét a mascarpone mellett?
A kávéba mártott babapiskóta és a mascarpone krém kombinációja adja a tiramisu klasszikus ízvilágát.
Melyik vitamin termelődik a bőrben napfény hatására?
A bőr az UVB-sugárzás hatására állítja elő a D-vitamint, amely a csontok egészsége szempontjából is kulcsfontosságú.
Kinek a dala a „Billie Jean” című világsláger?
A dal az 1982-es „Thriller” albumon jelent meg, és Michael Jackson egyik legismertebb slágere lett.
Ki írta az „Anna Karenina” című regényt?
Lev Tolsztoj klasszikusa 1877-ben jelent meg, és a világirodalom egyik legnagyobb hatású regényének számít.
Melyik évben alapították az Egyesült Nemzetek Szervezetét (ENSZ)?
Az ENSZ-t a második világháború után, 1945-ben hozták létre a nemzetközi béke és biztonság fenntartása céljából.
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