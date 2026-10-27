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Felveszed a versenyt egy popkultúra-guruval? Teszteld a tudásodat!
Pexels

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Felveszed a versenyt egy popkultúra-guruval? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.10.27.
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10 kérdés filmekről, zenéről és általános műveltségről – kiderül, mennyire állod meg a helyed egy igazi kvízbajnok mellett.

Van, aki a filmes idézeteket vágja fejből, van, aki a történelmi évszámokat tudja álmából felébresztve – és van, aki mindkettőben otthonosan mozog. Ez a kvíz most épp az utóbbiakat keresi.

Egy üzenet a mosdó szélén: így derült ki az igazság a nyaraláson

A kérdések között találsz klasszikus slágereket, ikonikus filmeket, de becsempésztünk földrajzi, irodalmi és egészségügyi érdekességeket is, hogy senki ne unatkozzon. A cél nem a bevágott adatok felmondása, hanem az, hogy kiderüljön: mennyire van rálátásod a világra – a mozivászontól a konyhapultig.

Nincsenek trükkös csapdakérdések, csak tiszta, jól dokumentált tények várnak rád. Lazíts egy kávé mellett, és engedd, hogy a kíváncsiságod vezessen!

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Készen állsz? Indítsd el a kvízt, és derítsd ki, hányat tudsz a 10-ből!

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Ki rendezte a 2010-es „Eredet” (Inception) című filmet?

Helyes! Helytelen!

Christopher Nolan rendezte, a film pedig elnyerte a legjobb vizuális effektek Oscar-díját is.

Melyik évben jelent meg a Queen „Bohemian Rhapsody” című dala?

Helyes! Helytelen!

A dal 1975-ben jelent meg az „A Night at the Opera” albumon, és azóta is az egyik legtöbbet streamelt klasszikus rockszám.

Melyik évben nyilvánította ki függetlenségét az Amerikai Egyesült Államok Nagy-Britanniától?

Helyes! Helytelen!

A Függetlenségi Nyilatkozatot 1776. július 4-én fogadták el, ez a dátum ma is nemzeti ünnep az Egyesült Államokban.

Ki énekelte eredetileg a „Rolling in the Deep” című világslágert?

Helyes! Helytelen!

A dal Adele 2011-es „21” című albumáról vált világslágerré, és több Grammy-díjat is nyert.

Melyik a világ legnagyobb tava, ha a területét nézzük?

Helyes! Helytelen!

A Kaszpi-tenger valójában egy óriási beltenger, amely Ázsia és Európa határán fekszik, területe meghaladja a 370 ezer négyzetkilométert.

Mi adja a hagyományos olasz tiramisu jellegzetes ízét a mascarpone mellett?

Helyes! Helytelen!

A kávéba mártott babapiskóta és a mascarpone krém kombinációja adja a tiramisu klasszikus ízvilágát.

Melyik vitamin termelődik a bőrben napfény hatására?

Helyes! Helytelen!

A bőr az UVB-sugárzás hatására állítja elő a D-vitamint, amely a csontok egészsége szempontjából is kulcsfontosságú.

Kinek a dala a „Billie Jean” című világsláger?

Helyes! Helytelen!

A dal az 1982-es „Thriller” albumon jelent meg, és Michael Jackson egyik legismertebb slágere lett.

Ki írta az „Anna Karenina” című regényt?

Helyes! Helytelen!

Lev Tolsztoj klasszikusa 1877-ben jelent meg, és a világirodalom egyik legnagyobb hatású regényének számít.

Melyik évben alapították az Egyesült Nemzetek Szervezetét (ENSZ)?

Helyes! Helytelen!

Az ENSZ-t a második világháború után, 1945-ben hozták létre a nemzetközi béke és biztonság fenntartása céljából.

Felveszed a versenyt egy popkultúra-guruval? Teszteld a tudásodat!
Még gyűjtögeted a pontokat

Jelenet A nyílt tenger című spanyol Netflix sorozatból

Ez a kvíz most alaposan megforgatott – de ez nem baj, hiszen a tudás sosem egyszerre, hanem apránként épül fel. Legközelebb talán pont azok a kérdések sülnek el jól, amik most kifogtak rajtad. A lényeg, hogy jól szórakoztál közben!
Szilárd alapokon állsz

Retro kvíz online

Látszik, hogy nem most ismerkedsz a filmekkel, a zenékkel és az általános műveltséggel – a kérdések nagy részét simán vitted. Egy kis csiszolással simán versenyben lehetnél egy igazi kvízbajnokkal is.
Igazi popkultúra-guru vagy

Young woman smiling in a european town square

Lenyűgöző teljesítmény! Úgy tűnik, nálad a filmes évszámok, a zenei legendák és az általános műveltség is otthon van. Ha lenne kvízbajnokság, te lennél az, akire mindenki felnéz csapattárs gyanánt.

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