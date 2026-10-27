Felveszed a versenyt egy popkultúra-guruval? Teszteld a tudásodat!

10 kérdés filmekről, zenéről és általános műveltségről – kiderül, mennyire állod meg a helyed egy igazi kvízbajnok mellett.

Van, aki a filmes idézeteket vágja fejből, van, aki a történelmi évszámokat tudja álmából felébresztve – és van, aki mindkettőben otthonosan mozog. Ez a kvíz most épp az utóbbiakat keresi.

Egy üzenet a mosdó szélén: így derült ki az igazság a nyaraláson A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A kérdések között találsz klasszikus slágereket, ikonikus filmeket, de becsempésztünk földrajzi, irodalmi és egészségügyi érdekességeket is, hogy senki ne unatkozzon. A cél nem a bevágott adatok felmondása, hanem az, hogy kiderüljön: mennyire van rálátásod a világra – a mozivászontól a konyhapultig.

Nincsenek trükkös csapdakérdések, csak tiszta, jól dokumentált tények várnak rád. Lazíts egy kávé mellett, és engedd, hogy a kíváncsiságod vezessen! Olvass még a témában Teszt: Melyik híres történelmi hősnő lennél a személyiséged alapján? Te mennyit lennél hajlandó utazni egy mozifilmért? – Christopher Nolan Odüsszeiája a világ másik felére csábítja a nézőket 7 nyári mikrotrend, amit a Z generáció is imád – így viseld őket stílusosan 30 felett is Visszatérhet Hollywoodba a színész, akit kannibalizmussal vádoltak? Armie Hammer 5 év után megtörte a csendet

Készen állsz? Indítsd el a kvízt, és derítsd ki, hányat tudsz a 10-ből!

0% Ki rendezte a 2010-es „Eredet” (Inception) című filmet? Denis Villeneuve Christopher Nolan David Fincher Helyes! Helytelen! Christopher Nolan rendezte, a film pedig elnyerte a legjobb vizuális effektek Oscar-díját is. Tovább >> Melyik évben jelent meg a Queen „Bohemian Rhapsody” című dala? 1978 1973 1975 Helyes! Helytelen! A dal 1975-ben jelent meg az „A Night at the Opera” albumon, és azóta is az egyik legtöbbet streamelt klasszikus rockszám. Tovább >> Melyik évben nyilvánította ki függetlenségét az Amerikai Egyesült Államok Nagy-Britanniától? 1776 1789 1801 Helyes! Helytelen! A Függetlenségi Nyilatkozatot 1776. július 4-én fogadták el, ez a dátum ma is nemzeti ünnep az Egyesült Államokban. Tovább >> Ki énekelte eredetileg a „Rolling in the Deep” című világslágert? Duffy Amy Winehouse Adele Helyes! Helytelen! A dal Adele 2011-es „21” című albumáról vált világslágerré, és több Grammy-díjat is nyert. Tovább >> Melyik a világ legnagyobb tava, ha a területét nézzük? Kaszpi-tenger Felső-tó Bajkál-tó Helyes! Helytelen! A Kaszpi-tenger valójában egy óriási beltenger, amely Ázsia és Európa határán fekszik, területe meghaladja a 370 ezer négyzetkilométert. Tovább >> Mi adja a hagyományos olasz tiramisu jellegzetes ízét a mascarpone mellett? Narancslikőr Fahéj Kávé Helyes! Helytelen! A kávéba mártott babapiskóta és a mascarpone krém kombinációja adja a tiramisu klasszikus ízvilágát. Tovább >> Melyik vitamin termelődik a bőrben napfény hatására? D-vitamin C-vitamin B12-vitamin Helyes! Helytelen! A bőr az UVB-sugárzás hatására állítja elő a D-vitamint, amely a csontok egészsége szempontjából is kulcsfontosságú. Tovább >> Kinek a dala a „Billie Jean” című világsláger? Prince Stevie Wonder Michael Jackson Helyes! Helytelen! A dal az 1982-es „Thriller” albumon jelent meg, és Michael Jackson egyik legismertebb slágere lett. Tovább >> Ki írta az „Anna Karenina” című regényt? Lev Tolsztoj Anton Csehov Fjodor Dosztojevszkij Helyes! Helytelen! Lev Tolsztoj klasszikusa 1877-ben jelent meg, és a világirodalom egyik legnagyobb hatású regényének számít. Tovább >> Melyik évben alapították az Egyesült Nemzetek Szervezetét (ENSZ)? 1950 1945 1948 Helyes! Helytelen! Az ENSZ-t a második világháború után, 1945-ben hozták létre a nemzetközi béke és biztonság fenntartása céljából. Tovább >> Felveszed a versenyt egy popkultúra-guruval? Teszteld a tudásodat! Még gyűjtögeted a pontokat Ez a kvíz most alaposan megforgatott – de ez nem baj, hiszen a tudás sosem egyszerre, hanem apránként épül fel. Legközelebb talán pont azok a kérdések sülnek el jól, amik most kifogtak rajtad. A lényeg, hogy jól szórakoztál közben! Szilárd alapokon állsz Látszik, hogy nem most ismerkedsz a filmekkel, a zenékkel és az általános műveltséggel – a kérdések nagy részét simán vitted. Egy kis csiszolással simán versenyben lehetnél egy igazi kvízbajnokkal is. Igazi popkultúra-guru vagy Lenyűgöző teljesítmény! Úgy tűnik, nálad a filmes évszámok, a zenei legendák és az általános műveltség is otthon van. Ha lenne kvízbajnokság, te lennél az, akire mindenki felnéz csapattárs gyanánt. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

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