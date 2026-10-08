A leghatékonyabb higiéniai trükkök nagycsaládosoknak – hogy ne adjátok körbe a betegséget

Egy óvodás orra folyni kezd hétfőn, szerdára már a kistesó köhög, péntekre pedig az egész ház lázas. Ismerős forgatókönyv minden olyan családban, ahol négy-öt ember él egy fedél alatt, és a kórokozóknak elég egyetlen közös törölköző vagy egy meg nem mosott kilincs ahhoz, hogy körbejárják a lakást.

A jó hír, hogy a fertőzési lánc több ponton is megszakítható, csak tudni kell, hol érdemes figyelni.

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A fogkefe és a pohár soha ne legyen közös

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A légúti és gyomorvírusok jó része cseppfertőzéssel vagy közvetlen kontaktussal terjed, és a fürdőszobai tárgyak kiváló közvetítők. A külön fogkefetartó, lehetőleg egymástól távol tartott fejekkel, alapvető védelem: a fogkefék ne érjenek össze egy pohárban. Ugyanez igaz a fogmosópohárra és a szájvízre is, ezekből mindenkinek saját adagja legyen, ne egy közös pohárból kortyolgasson a család.

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