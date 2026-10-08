október 8. Koppány napja Ma: 21°C Holnap: 19°C 🌧️
október 8. Koppány napja Ma: 21°C Holnap: 19°C 🌧️
A leghatékonyabb higiéniai trükkök nagycsaládosoknak – hogy ne adjátok körbe a betegséget
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / A leghatékonyabb higiéniai trükkök...

A leghatékonyabb higiéniai trükkök nagycsaládosoknak – hogy ne adjátok körbe a betegséget

Lukács Kamilla
Írta 2026.10.08.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Egy óvodás orra folyni kezd hétfőn, szerdára már a kistesó köhög, péntekre pedig az egész ház lázas. Ismerős forgatókönyv minden olyan családban, ahol négy-öt ember él egy fedél alatt, és a kórokozóknak elég egyetlen közös törölköző vagy egy meg nem mosott kilincs ahhoz, hogy körbejárják a lakást.

A jó hír, hogy a fertőzési lánc több ponton is megszakítható, csak tudni kell, hol érdemes figyelni.

Csendes bélgyulladás: 7 testi jel, amit érdemes komolyan venni

A fogkefe és a pohár soha ne legyen közös

Fogkefe és pohár
Unsplash

A légúti és gyomorvírusok jó része cseppfertőzéssel vagy közvetlen kontaktussal terjed, és a fürdőszobai tárgyak kiváló közvetítők. A külön fogkefetartó, lehetőleg egymástól távol tartott fejekkel, alapvető védelem: a fogkefék ne érjenek össze egy pohárban. Ugyanez igaz a fogmosópohárra és a szájvízre is, ezekből mindenkinek saját adagja legyen, ne egy közös pohárból kortyolgasson a család.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
⚖️KisokosBMI-kalkulátortesttömegindex és haskörfogat
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

5 csillagjegy, akit hidegen hagy a korkülönbség

Ezeket olvassák most

Nyugdíjemelés 2027: mutatjuk, hogy a kormány terve szerint kinek, mennyivel és mikor emelkedhet a nyugdíj

Nyugdíjemelés 2027: mutatjuk, hogy a kormány terve szerint kinek, mennyivel és mikor emelkedhet a nyugdíj

Ez mutatja nálad, ha elmúlt a szerelem a csillagjegyed szerint

Ez mutatja nálad, ha elmúlt a szerelem a csillagjegyed szerint

„Sok férfi az öngyilkosság szélén áll, a társadalom meg kineveti” – férfiak randigurujaként ezt a 7 dolgot üzenem a nőknek

„Sok férfi az öngyilkosság szélén áll, a társadalom meg kineveti” – férfiak randigurujaként ezt a 7 dolgot üzenem a nőknek

Csillagjegyek jellemvonásai és összeférhetőségei egymással – te kivel harmonizálsz?

Csillagjegyek jellemvonásai és összeférhetőségei egymással – te kivel harmonizálsz?

Ez a 3 csillagjegy lassan esik szerelembe, de akkor egy életre szól

Ez a 3 csillagjegy lassan esik szerelembe, de akkor egy életre szól

Ezt hozza 2026. október 8. a numerológia szerint: bátorság és megújulás

Ezt hozza 2026. október 8. a numerológia szerint: bátorság és megújulás

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.