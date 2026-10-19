Hideg a kezed? Ezt jelezheti a pajzsmirigyed

Előfordul, hogy mások kellemesnek érzik a szobahőmérsékletet, te mégis folyton hideg kézzel ülsz a kanapén, és alig várod, hogy egy bögre meleg teával felmelegíthesd az ujjaidat. Ha gyakran tapasztalod ezt, nem feltétlenül kell rögtön betegségre gondolnod, de a tartós fázékonyság a pajzsmirigy működésével is összefügghet. Különösen akkor érdemes odafigyelni rá, ha más, szokatlan tüneteket is észlelsz magadon.
Miért lehet hideg a kezed akkor is, ha nincs hideg?
A kéz és az ujjak hőmérsékletét többek között a vérkeringés, a környezet hőmérséklete és a szervezet hőszabályozása befolyásolja. Hidegben az erek összehúzódnak, így a test csökkenti a végtagok felé áramló vér mennyiségét, hogy megőrizze a belső szervek megfelelő hőmérsékletét.
A hideg kéz önmagában gyakori jelenség, amelyet stressz, nikotin, egyes gyógyszerek vagy a perifériás keringés sajátosságai is magyarázhatnak. Ha azonban meleg környezetben is rendszeresen fázol, és ez hosszabb ideje fennáll, érdemes utánajárni a lehetséges okoknak.
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