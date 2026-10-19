október 19. Nándor napja Ma: 17°C Holnap: 18°C ☁️
október 19. Nándor napja Ma: 17°C Holnap: 18°C ☁️
Hideg a kezed? Ezt jelezheti a pajzsmirigyed
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / Hideg a kezed? Ezt jelezheti a...

Hideg a kezed? Ezt jelezheti a pajzsmirigyed

Váradi Petra
Írta 2026.10.19.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A hideg kéz nem mindig ártalmatlan jelenség, de nem is jelent automatikusan pajzsmirigyproblémát. Mutatjuk, milyen tünetekre érdemes figyelned, és mikor indokolt a kivizsgálás.

Előfordul, hogy mások kellemesnek érzik a szobahőmérsékletet, te mégis folyton hideg kézzel ülsz a kanapén, és alig várod, hogy egy bögre meleg teával felmelegíthesd az ujjaidat. Ha gyakran tapasztalod ezt, nem feltétlenül kell rögtön betegségre gondolnod, de a tartós fázékonyság a pajzsmirigy működésével is összefügghet. Különösen akkor érdemes odafigyelni rá, ha más, szokatlan tüneteket is észlelsz magadon.

Szűz kompatibilitás: 0-tól 10-ig minden csillagjeggyel

Miért lehet hideg a kezed akkor is, ha nincs hideg?

A kéz és az ujjak hőmérsékletét többek között a vérkeringés, a környezet hőmérséklete és a szervezet hőszabályozása befolyásolja. Hidegben az erek összehúzódnak, így a test csökkenti a végtagok felé áramló vér mennyiségét, hogy megőrizze a belső szervek megfelelő hőmérsékletét.

A hideg kéz önmagában gyakori jelenség, amelyet stressz, nikotin, egyes gyógyszerek vagy a perifériás keringés sajátosságai is magyarázhatnak. Ha azonban meleg környezetben is rendszeresen fázol, és ez hosszabb ideje fennáll, érdemes utánajárni a lehetséges okoknak.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
⚖️KisokosBMI-kalkulátortesttömegindex és haskörfogat
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Véletlen találkozások, amik mindent megváltoztattak

Ezeket olvassák most

13. havi nyugdíj 2027-ben: ennyi pénz érkezhet februárban, és ezt kell tudni a 14. haviról

13. havi nyugdíj 2027-ben: ennyi pénz érkezhet februárban, és ezt kell tudni a 14. haviról

A legrosszabb anyósok ebből a 3 csillagjegyből kerülnek ki – mi szóltunk!

A legrosszabb anyósok ebből a 3 csillagjegyből kerülnek ki – mi szóltunk!

7 ruhadarab, amit egy igazán stílusos nő már nem vesz fel 30 felett

7 ruhadarab, amit egy igazán stílusos nő már nem vesz fel 30 felett

„Nem tudtam meggyőzni, hogy a tyúknak nem négy lába van” – Tanárok a legviccesebb (és legostobább) dolgokról, amiket valaha hallottak

„Nem tudtam meggyőzni, hogy a tyúknak nem négy lába van” – Tanárok a legviccesebb (és legostobább) dolgokról, amiket valaha hallottak

„Haza kellett vinnem a blokkot a közértből, hogy ő átnézhesse” – Ennyire sokoldalú a pénzügyi abúzus a párkapcsolatban

„Haza kellett vinnem a blokkot a közértből, hogy ő átnézhesse” – Ennyire sokoldalú a pénzügyi abúzus a párkapcsolatban

Ez az 5 csillagjegy mindig megérzi a hazugságot

Ez az 5 csillagjegy mindig megérzi a hazugságot

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.