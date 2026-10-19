Hideg a kezed? Ezt jelezheti a pajzsmirigyed

A hideg kéz nem mindig ártalmatlan jelenség, de nem is jelent automatikusan pajzsmirigyproblémát. Mutatjuk, milyen tünetekre érdemes figyelned, és mikor indokolt a kivizsgálás.

Előfordul, hogy mások kellemesnek érzik a szobahőmérsékletet, te mégis folyton hideg kézzel ülsz a kanapén, és alig várod, hogy egy bögre meleg teával felmelegíthesd az ujjaidat. Ha gyakran tapasztalod ezt, nem feltétlenül kell rögtön betegségre gondolnod, de a tartós fázékonyság a pajzsmirigy működésével is összefügghet. Különösen akkor érdemes odafigyelni rá, ha más, szokatlan tüneteket is észlelsz magadon.

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Miért lehet hideg a kezed akkor is, ha nincs hideg?

A kéz és az ujjak hőmérsékletét többek között a vérkeringés, a környezet hőmérséklete és a szervezet hőszabályozása befolyásolja. Hidegben az erek összehúzódnak, így a test csökkenti a végtagok felé áramló vér mennyiségét, hogy megőrizze a belső szervek megfelelő hőmérsékletét.

A hideg kéz önmagában gyakori jelenség, amelyet stressz, nikotin, egyes gyógyszerek vagy a perifériás keringés sajátosságai is magyarázhatnak. Ha azonban meleg környezetben is rendszeresen fázol, és ez hosszabb ideje fennáll, érdemes utánajárni a lehetséges okoknak. Olvass még a témában Elegünk lesz valaha az AI-hazugságokból? Vagy már soha nem lesz zavaró, hogy nincs a tartalom mögött emberi jelenlét? Szeretem a barátnőimet, de nem vagyok hajlandó mindenkivel egyszerre utazni – és erről nyíltan beszélnünk kéne Ezt hozza 2026. október 8. a numerológia szerint: bátorság és megújulás Ezt hozza 2026. szeptember 27. a numerológia szerint: új kezdetek

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