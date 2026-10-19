4 csillagjegy, akire még az év vége előtt rátalál a szerelem

Egy váratlan találkozás vagy egy régi érzés feléledése is új fejezetet nyithat a szerelemben. Nézd meg, kiknek kedvezhet az év végi időszak!

Az év utolsó hónapjai még tartogathatnak romantikus meglepetéseket, különösen azok számára, akik már kezdték feladni a reményt, hogy idén megismerhetik az igazit. A Vénusz novemberi irányváltása és a Jupiter támogató hatása az asztrológia szerint kedvezhet az érzelmi újrakezdésnek, a régi kapcsolatok tisztázásának és az új ismeretségek kibontakozásának. Négy csillagjegy számára különösen izgalmas lehet az év hátralévő része, és akár az ünnepek előtt is megérkezhet az életükbe valaki, aki mindent megváltoztat.

4 csillagjegy, akinek a nyár vége váratlan bőséget tartogat A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Mérleg: egy váratlan találkozás mindent megváltoztathat

A Mérleg szerelmi élete az év végéhez közeledve új lendületet kaphat. A Vénusz, a jegy uralkodó bolygója november 14-én befejezi hátráló mozgását, ami az asztrológiai értelmezés szerint segíthet tisztábban látni a korábbi érzelmi dilemmákat. Ha az elmúlt hónapokban egy csalódás vagy egy bizonytalan kapcsolat miatt nehezen nyitottál mások felé, most könnyebben felismerheted, mire van valójában szükséged.

A szingli Mérlegek számára egy baráti összejövetel, egy munkahelyi esemény vagy akár egy teljesen hétköznapi találkozás is tartogathat meglepetést. Nem feltétlenül a leglátványosabb vagy leghangosabb ember kelti majd fel az érdeklődésedet, hanem valaki, akinek a társaságában természetesnek érzed önmagad. Egy lassan kibontakozó ismeretségből az év végére komolyabb érzelmi kapcsolat is születhet, ha mersz időt és figyelmet szánni rá. Olvass még a témában „Hónapokig nem jöttem rá, mi az a zaj hajnal 3-kor” – Szomszédok, akik mintha a pokolból költöztek volna mellénk Te is mindig egyedül eszel ebédszünetben? Egy kutatás szerint ennek meglepő oka lehet „Csak uralkodni akart rajtam” – Bizonyos férfiak nem szerelemre vágynak, hanem érzelmi kontrollra „A boldogságot nem birtoklod, hanem cselekszed” – Mitől jó egy élet? Spoiler: a sikernek semmi köze hozzá

12 hónap, 12 növény: ezt ültesd el ősszel a születési hónapod alapján

🐉

Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.