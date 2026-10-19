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7 ruhadarab, amit egy igazán stílusos nő már nem vesz fel 30 felett
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7 ruhadarab, amit egy igazán stílusos nő már nem vesz fel 30 felett

Nagy Emília
Írta 2026.10.19.
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Van pár ruhadarab, amivel a legtöbb stílusos nő 30 után egyszerűen leszámol, mert rájön, hogy nem őt szolgálja, csak a szekrényt tölti.

Nem arról van szó, hogy bizonyos ruhadaraboknak lejárna a szavatosságuk a harmincadik születésnapunkon, hanem arról, hogy idővel változik az ízlésünk, az élethelyzetünk és az is, mit várunk el a ruháinktól. A tudatos öltözködés nem feltétlenül jelent drága márkákat vagy szigorú szabályokat: sokkal inkább azt, hogy olyan darabokat választunk, amelyekben jól érezzük magunkat, és amelyek valóban illenek hozzánk. Mutatjuk, mely ruhák helyett érdemes átgondoltabb alternatívákat keresni 30 felett.

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1. A túl szoros, kényelmetlen farmer

A testhez simuló farmer sokáig alapdarabnak számított, de egy igazán stílusos nő pontosan tudja, hogy a jó szabás fontosabb, mint a minél szűkebb fazon. Ha a nadrág bevág a deréknál, feszül a combon, vagy egész nap igazgatni kell, aligha lesz a ruhatár legkényelmesebb darabja.

A magas derekú, egyenes szárú vagy enyhén bővülő farmer ezzel szemben könnyen kombinálható inggel, blézerrel és egyszerű pólóval is. Nem kell lemondani a skinny fazonról sem, ha szereted, de érdemes olyan nadrágot választani, amelyben a megjelenésed és a komfortérzeted is rendben van.

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