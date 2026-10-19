„Nem tudtam meggyőzni, hogy a tyúknak nem négy lába van” – Tanárok a legviccesebb (és legostobább) dolgokról, amiket valaha hallottak

Három pedagógus mesélte el a legemlékezetesebb mondatokat, amelyeket az évek során hallott.
„Nem tudtam meggyőzni, hogy a tyúknak nem négy lába van”
„Alsó tagozatban tanítottam környezetismeretet, amikor az állatokról beszélgettünk” – mondja a 36 éves Katalin. „Megkérdeztem a gyerekeket, milyen háziállatokat ismernek. Jöttek is a megszokott válaszok: kutya, macska, nyúl, tyúk.
Amikor odáig jutottunk, hogy melyik állatnak hány lába van, az egyik kisfiú teljes nyugalommal közölte, hogy a tyúknak négy.
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Mondtam neki, hogy nem, a tyúknak két lába van. Erre ő: ‘Dehogy van, négy!’
Elővettem egy képet egy tyúkról, megszámoltuk együtt. Kettő. Megmutattam egy másik képet. Kettő. Megkérdeztem, látott-e már élő tyúkot. Látott. Annak is kettő volt.
„Jó, de amikor fut, akkor biztos van még kettő.”
Ez már egy olyan logikai csavar volt, amivel nem is tudtam, hogy hogyan vitatkozhatnék.
A tanítás végére sem tudtam teljesen meggyőzni. Azóta minden alkalommal, amikor tyúkról beszélünk, előbb megszámoljuk a lábait.”
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