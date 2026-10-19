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Hogy reagál a csillagjegyed a stresszhelyzetekre? Ebből a listából megtudhatod
Pexels

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Hogy reagál a csillagjegyed a stresszhelyzetekre? Ebből a listából megtudhatod

Farkas Izabella
Írta 2026.10.19.
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A csillagjegyek szerint elég jól megjósolható, ki hogyan viselkedik, amikor minden egyszerre szakad a nyakába.

Az alábbi sorrend a legrosszabbul reagálóktól halad a higgadtabbak felé, a klasszikus asztrológiai jellemzők alapján.

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1. Kos

A Kos stresszhelyzetben szinte azonnal robban. Nem gondolkodik sokat, mielőtt kimondaná, amit gondol, és ez a türelmetlenség pont akkor okoz bajt, amikor a legnagyobb szükség lenne a higgadtságra. Ajtót csap, hangosan sóhajt, és utólag gyakran bánja, amit indulatból mondott.

2. Oroszlán

Az Oroszlán számára a stressz leginkább akkor válik elviselhetetlenné, ha úgy érzi, kicsúszik a kezéből az irányítás. Ilyenkor hajlamos védekező, sértődött üzemmódba kapcsolni, és a környezetét hibáztatni, ahelyett hogy belátná, egyedül is elboldogulhatna a helyzettel.

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