Hogy reagál a csillagjegyed a stresszhelyzetekre? Ebből a listából megtudhatod

A csillagjegyek szerint elég jól megjósolható, ki hogyan viselkedik, amikor minden egyszerre szakad a nyakába.

Az alábbi sorrend a legrosszabbul reagálóktól halad a higgadtabbak felé, a klasszikus asztrológiai jellemzők alapján.

Nyolc év után egy mondat az autópályán, ami mindent átírt A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Kos

A Kos stresszhelyzetben szinte azonnal robban. Nem gondolkodik sokat, mielőtt kimondaná, amit gondol, és ez a türelmetlenség pont akkor okoz bajt, amikor a legnagyobb szükség lenne a higgadtságra. Ajtót csap, hangosan sóhajt, és utólag gyakran bánja, amit indulatból mondott.

2. Oroszlán

Az Oroszlán számára a stressz leginkább akkor válik elviselhetetlenné, ha úgy érzi, kicsúszik a kezéből az irányítás. Ilyenkor hajlamos védekező, sértődött üzemmódba kapcsolni, és a környezetét hibáztatni, ahelyett hogy belátná, egyedül is elboldogulhatna a helyzettel. Olvass még a témában 4 red flag nőkben, amit nőként azonnal meglátok „A gond az, hogy azt hiszed, van időd…” – 10 kőkemény idézet, ami nem esik jól, de fontos tudni Beköltöztem az új lakásomba, és az első éjszaka óta tudom, hogy nem vagyok ott egyedül Újra beszélünk, de bárcsak ne tennénk – Amikor rájössz, hogy a legjobb barátnődből már csak egy kínos emlék maradt

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.