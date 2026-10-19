október 19. Nándor napja Ma: 17°C Holnap: 18°C ☁️
október 19. Nándor napja Ma: 17°C Holnap: 18°C ☁️
„Haza kellett vinnem a blokkot a közértből, hogy ő átnézhesse” – Ennyire sokoldalú a pénzügyi abúzus a párkapcsolatban
Unsplash

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / „Haza kellett vinnem a blokkot a...

„Haza kellett vinnem a blokkot a közértből, hogy ő átnézhesse” – Ennyire sokoldalú a pénzügyi abúzus a párkapcsolatban

Szőke Angéla
Írta 2026.10.19.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A gazdasági bántalmazás sokszor láthatatlan, mégis mélyen megalázó – nem kell ahhoz elvenniük a pénzünket, hogy csapdába ejtsenek minket.

Az alábbi történetek a nők elleni gazdasági bántalmazás tipikus esetei.

Az anyósom kicserélte a zárat, amíg nyaraltunk

Légyszi

Ő kezelte a pénzeket, én otthon voltam a két gyerekkel, és minden vásárlás előtt kérnem kellett tőle pénzt, mintha valami kisgyerek lennék, aki fagyira kér egy kis aprót a szüleitől. Pedig én a családunkat etettem belőle.

Mindig sokkal kevesebbet adott, mint amennyire szükség lett volna, és nagyon kreatívan kellett megterveznem a heti étkezésünket – hogy kijöjjünk a büdzséből –, pedig ő felsővezetőként dolgozott.

Olvass még a témában

Rendszeresen elszámoltatott: haza kellett vinnem a blokkot a közértből, hogy ő átnézhesse. Már az olyan „felesleges piperecuccokért” is beszólt, mint egy olcsó arckrém. Nem is értem, hogyan tudtam ebben a megalázó helyzetben élni évekig…

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🐉KisokosKínai horoszkópmelyik állatjegy vagy?
A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

4 csillagjegy, akit a nyári forróság szerelembe sodor

Ezeket olvassák most

„Haza kellett vinnem a blokkot a közértből, hogy ő átnézhesse” – Ennyire sokoldalú a pénzügyi abúzus a párkapcsolatban

„Haza kellett vinnem a blokkot a közértből, hogy ő átnézhesse” – Ennyire sokoldalú a pénzügyi abúzus a párkapcsolatban

A legrosszabb anyósok ebből a 3 csillagjegyből kerülnek ki – mi szóltunk!

A legrosszabb anyósok ebből a 3 csillagjegyből kerülnek ki – mi szóltunk!

Így kösd meg a sálad, ha elmúltál 50 – fiatalítani fog

Így kösd meg a sálad, ha elmúltál 50 – fiatalítani fog

Uralkodó a tarot-ban: ezt üzeni a kártya a szerelemről, a pénzről és az életed irányításáról

Uralkodó a tarot-ban: ezt üzeni a kártya a szerelemről, a pénzről és az életed irányításáról

4 csillagjegy, akiknek a Skorpió időszaka érzelmi fordulatot hozhat

4 csillagjegy, akiknek a Skorpió időszaka érzelmi fordulatot hozhat

3 csillagjegy, aki a veszekedés helyett inkább napokig hallgat

3 csillagjegy, aki a veszekedés helyett inkább napokig hallgat

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.