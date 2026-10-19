„Haza kellett vinnem a blokkot a közértből, hogy ő átnézhesse” – Ennyire sokoldalú a pénzügyi abúzus a párkapcsolatban

Az alábbi történetek a nők elleni gazdasági bántalmazás tipikus esetei.
Légyszi
Ő kezelte a pénzeket, én otthon voltam a két gyerekkel, és minden vásárlás előtt kérnem kellett tőle pénzt, mintha valami kisgyerek lennék, aki fagyira kér egy kis aprót a szüleitől. Pedig én a családunkat etettem belőle.
Mindig sokkal kevesebbet adott, mint amennyire szükség lett volna, és nagyon kreatívan kellett megterveznem a heti étkezésünket – hogy kijöjjünk a büdzséből –, pedig ő felsővezetőként dolgozott.
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Rendszeresen elszámoltatott: haza kellett vinnem a blokkot a közértből, hogy ő átnézhesse. Már az olyan „felesleges piperecuccokért” is beszólt, mint egy olcsó arckrém. Nem is értem, hogyan tudtam ebben a megalázó helyzetben élni évekig…
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