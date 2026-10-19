„Haza kellett vinnem a blokkot a közértből, hogy ő átnézhesse” – Ennyire sokoldalú a pénzügyi abúzus a párkapcsolatban

A gazdasági bántalmazás sokszor láthatatlan, mégis mélyen megalázó – nem kell ahhoz elvenniük a pénzünket, hogy csapdába ejtsenek minket.

Az alábbi történetek a nők elleni gazdasági bántalmazás tipikus esetei.

Az anyósom kicserélte a zárat, amíg nyaraltunk A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Légyszi

Ő kezelte a pénzeket, én otthon voltam a két gyerekkel, és minden vásárlás előtt kérnem kellett tőle pénzt, mintha valami kisgyerek lennék, aki fagyira kér egy kis aprót a szüleitől. Pedig én a családunkat etettem belőle.

Mindig sokkal kevesebbet adott, mint amennyire szükség lett volna, és nagyon kreatívan kellett megterveznem a heti étkezésünket – hogy kijöjjünk a büdzséből –, pedig ő felsővezetőként dolgozott. Olvass még a témában „Rádöbbentem, hogy így sosem leszek boldog” – mikor tudtad, hogy a házasságod menthetetlen? Kapcsolatok rajzolása – Hogyan érdemes lezárni? Csak évek után vallotta be a vőlegényem, hogy a tájszólásom miatt majdnem nem hívott el randira „Minél zaklatottabb vagyok, a férjem annál inkább semmibe vesz” – ez nem ritka dinamika, de mi az oka?

Rendszeresen elszámoltatott: haza kellett vinnem a blokkot a közértből, hogy ő átnézhesse. Már az olyan „felesleges piperecuccokért” is beszólt, mint egy olcsó arckrém. Nem is értem, hogyan tudtam ebben a megalázó helyzetben élni évekig…

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