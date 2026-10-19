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„Már nem tudok hason aludni” – nagymellű nők vallomásai
Unsplash

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„Már nem tudok hason aludni” – nagymellű nők vallomásai

Szőke Angéla
Írta 2026.10.19.
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Nagy mellel nem fenékig tejfel az élet. Nagymellű nők mesélnek arról, milyen kihívásokat jelent ez a mindennapokban – a hájtfájástól a szexuális zaklatásig.

Nagy mellel nem fenékig tejfel az élet.

Utálom

Már 12 évesen C kosaras melltartóm volt, felnőttkoromra G-méretet növesztettem, így egész életemben utáltam a melleimet. Képzeld el az életedet két háromkilós tejeszacskóval a mellkasodon, borzasztó.

Kanállal ette a pörköltet – ezért lett vége a kapcsolatnak

Nem tudok kocogni, nem tudok sportolni, állandóan fáj a hátam. A férjem hevesen tiltakozik – és félig viccesen azzal fenyeget, hogy elválik – de elkezdtem spórolni egy mellkisebbítő műtétre. Ha kisebb mellekkel már nem kellek neki, akkor menjen, amerre lát.

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Miért nem érti meg, hogy ez nekem mennyire kényelmetlen?! Erre az a válasza, hogy ő így ismert meg és így szeretett belém, nem akarja hogy megváltoztassam, de az egészségem fontosabb nekem, mint az ő csöcsfétise.

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