„Már nem tudok hason aludni” – nagymellű nők vallomásai

Nagy mellel nem fenékig tejfel az élet.
Utálom
Már 12 évesen C kosaras melltartóm volt, felnőttkoromra G-méretet növesztettem, így egész életemben utáltam a melleimet. Képzeld el az életedet két háromkilós tejeszacskóval a mellkasodon, borzasztó.
Nem tudok kocogni, nem tudok sportolni, állandóan fáj a hátam. A férjem hevesen tiltakozik – és félig viccesen azzal fenyeget, hogy elválik – de elkezdtem spórolni egy mellkisebbítő műtétre. Ha kisebb mellekkel már nem kellek neki, akkor menjen, amerre lát.
Olvass még a témában
A „független nő” néha csak egy nő, aki már segítséget kérni sem mer
„A feleségem utálja a legjobb barátnőjét” – férfiak, mi az, amit sosem fogtok megérteni a nőkkel kapcsolatban?
Egy őszi alapanyag, amit eddig rosszul használtál, pedig igazi komfortkaja lehet belőle
A fejlődés toronyháza – te hányadik emeleten tartózkodsz?
Miért nem érti meg, hogy ez nekem mennyire kényelmetlen?! Erre az a válasza, hogy ő így ismert meg és így szeretett belém, nem akarja hogy megváltoztassam, de az egészségem fontosabb nekem, mint az ő csöcsfétise.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.