Barnul a szobapálma levele? Nem biztos, hogy több víz a megoldás

A barna levélcsúcsok nem mindig jelentenek vízhiányt. Tudd meg, hogyan befolyásolja a fűtés a szobapálmát, és mit tehetsz a szép, egészséges lombért.

Beindul a fűtés, és néhány hét alatt barnulni kezdenek a szobapálma leveleinek csúcsai, a korábban fényes zöld lomb pedig fakóbbá válik. Sokan ilyenkor azonnal többet locsolnak, pedig a háttérben a száraz levegő, a helytelen öntözés vagy akár a csapvízben lévő ásványi sók is állhatnak.

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A fűtési szezonban a lakás levegőjének páratartalma gyakran csökken, ami megviselheti a trópusi és szubtrópusi területekről származó szobanövényeket. A szobapálmák igényei fajtánként eltérhetnek, de a száraz levegő, a közvetlen hőhatás és a nem megfelelő gondozás egyaránt hozzájárulhat a levelek barnulásához.

Miért viseli meg a szobapálmát a fűtési szezon?

A radiátor közelében a meleg légáram közvetlenül érheti a leveleket, a fűtés pedig a beltéri levegőt is szárazabbá teheti. Ez fokozhatja a növény vízvesztését, különösen akkor, ha a cserép közvetlenül a fűtőtest mellett vagy fölött áll. Olvass még a témában 5 bevált trükk, amivel klíma nélkül is hűvös marad a felső szint Elképesztő, mit hoztak ki ezekből a pici fürdőszobákból! Szomorú vagy? Rajzolj szivárványt. 10 remek művészeti terápiás módszer A méregdrágától a pár ezer forintos megoldásig: így lehet kerti tavad neked is

A barna levélcsúcs azonban nem feltétlenül jelent vízhiányt. A túlöntözés, a gyökerek károsodása, a kemény csapvízben felhalmozódó sók, sőt a huzat vagy a nem megfelelő fényviszonyok is okozhatnak hasonló tüneteket.

Mielőtt változtatnál az öntözésen, érdemes a növény elhelyezését és a föld nedvességét is ellenőrizni.

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