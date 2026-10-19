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Barnul a szobapálma levele? Nem biztos, hogy több víz a megoldás
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Barnul a szobapálma levele? Nem biztos, hogy több víz a megoldás

Váradi Petra
Írta 2026.10.19.
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A barna levélcsúcsok nem mindig jelentenek vízhiányt. Tudd meg, hogyan befolyásolja a fűtés a szobapálmát, és mit tehetsz a szép, egészséges lombért.

Beindul a fűtés, és néhány hét alatt barnulni kezdenek a szobapálma leveleinek csúcsai, a korábban fényes zöld lomb pedig fakóbbá válik. Sokan ilyenkor azonnal többet locsolnak, pedig a háttérben a száraz levegő, a helytelen öntözés vagy akár a csapvízben lévő ásványi sók is állhatnak.

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A fűtési szezonban a lakás levegőjének páratartalma gyakran csökken, ami megviselheti a trópusi és szubtrópusi területekről származó szobanövényeket. A szobapálmák igényei fajtánként eltérhetnek, de a száraz levegő, a közvetlen hőhatás és a nem megfelelő gondozás egyaránt hozzájárulhat a levelek barnulásához.

Miért viseli meg a szobapálmát a fűtési szezon?

A radiátor közelében a meleg légáram közvetlenül érheti a leveleket, a fűtés pedig a beltéri levegőt is szárazabbá teheti. Ez fokozhatja a növény vízvesztését, különösen akkor, ha a cserép közvetlenül a fűtőtest mellett vagy fölött áll.

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A barna levélcsúcs azonban nem feltétlenül jelent vízhiányt. A túlöntözés, a gyökerek károsodása, a kemény csapvízben felhalmozódó sók, sőt a huzat vagy a nem megfelelő fényviszonyok is okozhatnak hasonló tüneteket.

Mielőtt változtatnál az öntözésen, érdemes a növény elhelyezését és a föld nedvességét is ellenőrizni.

Nő teker a radiátoron a szobapálma mellett
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