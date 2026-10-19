Barnul a szobapálma levele? Nem biztos, hogy több víz a megoldás

Beindul a fűtés, és néhány hét alatt barnulni kezdenek a szobapálma leveleinek csúcsai, a korábban fényes zöld lomb pedig fakóbbá válik. Sokan ilyenkor azonnal többet locsolnak, pedig a háttérben a száraz levegő, a helytelen öntözés vagy akár a csapvízben lévő ásványi sók is állhatnak.
A fűtési szezonban a lakás levegőjének páratartalma gyakran csökken, ami megviselheti a trópusi és szubtrópusi területekről származó szobanövényeket. A szobapálmák igényei fajtánként eltérhetnek, de a száraz levegő, a közvetlen hőhatás és a nem megfelelő gondozás egyaránt hozzájárulhat a levelek barnulásához.
Miért viseli meg a szobapálmát a fűtési szezon?
A radiátor közelében a meleg légáram közvetlenül érheti a leveleket, a fűtés pedig a beltéri levegőt is szárazabbá teheti. Ez fokozhatja a növény vízvesztését, különösen akkor, ha a cserép közvetlenül a fűtőtest mellett vagy fölött áll.
Olvass még a témában
A barna levélcsúcs azonban nem feltétlenül jelent vízhiányt. A túlöntözés, a gyökerek károsodása, a kemény csapvízben felhalmozódó sók, sőt a huzat vagy a nem megfelelő fényviszonyok is okozhatnak hasonló tüneteket.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.