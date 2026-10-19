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13. havi nyugdíj 2027-ben: ennyi pénz érkezhet februárban, és ezt kell tudni a 14. haviról
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13. havi nyugdíj 2027-ben: ennyi pénz érkezhet februárban, és ezt kell tudni a 14. haviról

Szalai Dóra
Írta 2026.10.19.
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A 13. havi nyugdíj 2027-ben is megmarad, és a jogosultak a februári rendes nyugdíjukon felül egy újabb teljes havi összegre számíthatnak, miközben a 14. havi ellátás összege is tovább nő. A pontos utalási napot és a 14. havi nyugdíj végleges arányát azonban egyelőre nem hirdette ki hivatalosan a Magyar Államkincstár, így sok részletet csak a korábbi évek gyakorlatából lehet megbecsülni.

A 13. havi nyugdíj 2027-ben is járhat a jogosultaknak, akik a rendes nyugdíjukon felül egy újabb teljes havi összegre számíthatnak. A 14. havi nyugdíj bevezetése szintén folytatódik, ám a következő évi juttatás pontos arányát nem szabad automatikusan véglegesnek tekinteni. Mutatjuk, kik lehetnek jogosultak a pluszpénzre, hogyan számítják ki az összeget, és mit lehet jelenleg tudni a 2027-es kifizetésről.

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Kinek jár a 13. havi nyugdíj 2027-ben?

A jogosultságot két feltétel együttes teljesülése határozza meg. Annak járhat a 13. havi nyugdíj, aki 2026 legalább egy napjára, valamint 2027 januárjára is jogosító nyugellátásban részesül. A szabályt a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6/A. §-a rögzíti.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy aki például 2026 decemberében vonult nyugdíjba, és 2027 januárjában is részesül a jogosultságot megalapozó ellátásban, az megfelelhet a feltételeknek. Aki viszont csak 2027 januárjában vagy februárjában válik nyugdíjassá, annak 2026-ra nem volt nyugdíjjogosultsága, így ezen a jogcímen 2027-ben még nem kaphat 13. havi nyugdíjat.

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Fontos, hogy a jogosultságot ellátásonként vizsgálják, és nem minden, nyugdíjszerűnek nevezett juttatásra ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Az egyes ellátásokra külön jogszabályi rendelkezések is érvényesek lehetnek.

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