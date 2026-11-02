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Határhúzási pánik: 3 ok, amiért rosszul érzed magad, amikor végre nemet mondasz
Pexels

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Határhúzási pánik: 3 ok, amiért rosszul érzed magad, amikor végre nemet mondasz

Farkas Izabella
Írta 2026.11.02.
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A határ kimondása elvileg felszabadító pillanat kellene legyen. A valóságban mégis gyakran szorongás, bűntudat vagy akár testi tünetek kísérik.

Kimondod a nemet, aztán órákig görgeted vissza fejben a beszélgetést. Vajon túl keményen fogalmaztál? Megbántottad a másikat? Ismerős ez a forgatókönyv? Ha igen, nem vagy egyedül: a pszichológiában ezt a jelenséget gyakran határhúzási szorongásnak nevezik, és sokkal gyakoribb, mint gondolnánk, különösen azoknál, akik felnőttként tanulják meg, hogy a nem is egy teljes értékű mondat.

Egy kanál a dobba, és újra bolyhos a törölköző

Három fő ok áll a legtöbb esetben a háttérben, és érdemes mindegyiket külön megérteni, mert a megoldás is máshol kezdődik mindegyiknél.

1. A gyerekkori minta, ami azt súgja: a nem veszélyes

Sok felnőtt nem azért küzd a határok kimondásával, mert nem tudja, mit szeretne, hanem mert a teste és az idegrendszere korábban megtanulta, hogy a nemet kimondani kockázatos. Ha valaki olyan családban nőtt fel, ahol a szülői szeretet feltételes volt, vagyis csak akkor járt elismerés vagy nyugalom, ha engedelmes, alkalmazkodó gyerek volt, az idegrendszere mélyen beégeti ezt a mintát.

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Felnőttként aztán, amikor valaki végre kimondja, hogy „ezt nem vállalom” vagy „erre most nincs kapacitásom”, a test ugyanúgy reagál, mintha veszélyben lenne, pedig a helyzet objektíve teljesen biztonságos. Ez a jelenség szorosan kapcsolódik ahhoz, amit a traumával foglalkozó szakemberek, például Bessel van der Kolk pszichiáter is leírt: a régi, meg nem oldott élmények a jelenben is aktiválódhatnak, teljesen ártalmatlan helyzetekben is.

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