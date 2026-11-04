Ezt a 3 helyet felejti el mindenki letakarítani az őszi nagytakarításkor – pedig innen jön a lakásban lévő por fele

Az őszi nagytakarítás során a legtöbben az ablakokra, a padlóra és a bútorokra koncentrálnak, miközben néhány kevésbé feltűnő hely rendszeresen kimarad. Pedig ezeken a pontokon rengeteg por és szennyeződés gyűlhet össze, amely később újra a levegőbe kerül. Mutatjuk azt a három területet, amelyet neked sem érdemes kihagynod a takarításból!
1. A radiátorok és konvektorok mögötti rés
A fűtőtestek mögött szinte sosem jár a kéz, pedig ősszel, amikor beindul a fűtés, ez a sáv válik a lakás egyik legaktívabb pormozgató zónájává. A meleg levegő a radiátor mögött felmelegszik, felfelé áramlik, majd lehűlve visszahullik, és ezzel a körforgással folyamatosan szállítja szét a port a szobában. Mivel a rés szűk, a legtöbben inkább átlósan végigtörlik a radiátor elejét, a mögötte lévő falszakaszt és a bordák közét pedig kihagyják.
Ide a leghatékonyabb egy hosszú nyelű, keskeny radiátorkefe vagy egy régi konyharuhával bevont vasalódeszka-léc, amivel végig lehet húzni a bordák között. Ha van porszívónk keskeny résszívófejjel, azzal egyszerűbb a dolgunk: elég havonta egyszer alaposan végigmenni a fűtőtest mögötti falon és a bordák közötti résen, mielőtt beindul a fűtési szezon.
Olvass még a témában
7 növény, amely a harmónia és a nyugalom szimbóluma lehet a lakásban
„Csak ultraminimalizmusban vagyok képes létezni” – Amikor a szüleid gyűjtögetők voltak
A vasárnap esti trükk, amivel a kaotikus hétköznapjaid végre önműködővé válnak
„Egy szatyor NDK-s pornó, és mellette egy szőke paróka” – Bizarr dolgok, amiket előző lakók hagytak a lakástulajdonosokra
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.