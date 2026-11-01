Ezt tedd a porszívó csövére – így olyan helyekre is befér, ahová eddig nem

Egy egyszerű trükkel a porszívóval olyan szűk és nehezen elérhető helyeket is kitakaríthatsz, amelyekhez eddig alig fértél hozzá.

A radiátor mögött évek óta gyűlik a por, a komód alatt pedig ott a labda, amit a gyerek három hónapja keres. A porszívócső vége viszont mindig túl széles, túl merev ahhoz, hogy bejusson oda, ahol a legnagyobb a baj. Erre a problémára létezik egy egyszerű, sokak által kipróbált megoldás, amit nem kell megvásárolni: valószínűleg már otthon van belőle néhány darab a kamrában vagy a fürdőszobai szekrényben.

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A trükk: egy üres papírguriga

A vécépapír vagy a konyhai papírtörlő üres kartongurigája pontosan erre a célra tökéletes. Ha ráhúzzuk a porszívó csövének végére, és enyhén összenyomjuk, ellapított formában is beférünk vele a bútorok alá, a radiátorbordák közé vagy a könyvespolc és a fal közötti résbe.

A karton rugalmas, ellapítva sem szakad el azonnal, ugyanakkor elég merev ahhoz, hogy ne szívódjon be a cső belsejébe.

A lényeg, hogy a kartonguriga meghosszabbítja és egyben eldeformálhatóvá teszi a cső végét, miközben a szívóerő nagy része megmarad. Egy sima, kerek fejű porszívócsővel esélyünk sincs bejutni egy 3-4 centis résbe, egy ellapított papírgurigával viszont igen. Olvass még a témában A Mérleg-szezon inspirációi: kuckózós tónusok és esztétikus dekorációk a harmonikus őszi otthonért 6 növény, ami a barátságot szimbolizálja – ezt add a legjobb barátnődnek 5 rejtekhely a lakásodban, amit elsőként kutatnak át a betörők 5 gyümölcsfa, amit konténerben is nevelhetsz

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