Ezt tedd a porszívó csövére – így olyan helyekre is befér, ahová eddig nem

A radiátor mögött évek óta gyűlik a por, a komód alatt pedig ott a labda, amit a gyerek három hónapja keres. A porszívócső vége viszont mindig túl széles, túl merev ahhoz, hogy bejusson oda, ahol a legnagyobb a baj. Erre a problémára létezik egy egyszerű, sokak által kipróbált megoldás, amit nem kell megvásárolni: valószínűleg már otthon van belőle néhány darab a kamrában vagy a fürdőszobai szekrényben.
A trükk: egy üres papírguriga
A vécépapír vagy a konyhai papírtörlő üres kartongurigája pontosan erre a célra tökéletes. Ha ráhúzzuk a porszívó csövének végére, és enyhén összenyomjuk, ellapított formában is beférünk vele a bútorok alá, a radiátorbordák közé vagy a könyvespolc és a fal közötti résbe.
A lényeg, hogy a kartonguriga meghosszabbítja és egyben eldeformálhatóvá teszi a cső végét, miközben a szívóerő nagy része megmarad. Egy sima, kerek fejű porszívócsővel esélyünk sincs bejutni egy 3-4 centis résbe, egy ellapított papírgurigával viszont igen.
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