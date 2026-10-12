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Az őszi nagytakarításnak nem kell egy egész hétvégét elvennie – így csináld okosan
Unsplash

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Az őszi nagytakarításnak nem kell egy egész hétvégét elvennie – így csináld okosan

Lukács Kamilla
Írta 2026.10.12.
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Az őszi nagytakarítás legtöbbször azért nyeli el az egész hétvégét, mert egyszerre akarunk mindent megcsinálni, ahelyett hogy előre eltervezett ütemben haladnánk végig a lakáson.

Pedig a feladat nem arról szól, hogy minden felületet egyszerre kell fényesre dörzsölni. A profi takarítók és a nemzetközi otthonszervezési szaklapok is ugyanazt javasolják: bontsd kisebb, jól időzített egységekre a munkát, és a hétvége helyett terítsd szét egy-két hétre.

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Miért rossz ötlet egyben megcsinálni

Ha egy nap alatt akarsz végezni a teljes lakással, a fáradtság már a harmadik szoba körül beüt, és onnantól már csak felületesen törölgetsz, nem alaposan takarítasz. Ráadásul a nagytakarítás pszichológiailag is megterhelő: ha egy óriási, át nem tekinthető feladatként kezeled, sokkal könnyebben halogatod el az egészet.

A megoldás az, hogy zónákra bontod a lakást, és minden zónához külön időpontot rendelsz. Így egy-egy alkalommal csak egy-két helyiségre kell koncentrálnod, a feladat pedig nem egy monstrumnak, hanem néhány rövid, elvégezhető lépésnek tűnik.

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