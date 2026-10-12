Az őszi nagytakarításnak nem kell egy egész hétvégét elvennie – így csináld okosan

Pedig a feladat nem arról szól, hogy minden felületet egyszerre kell fényesre dörzsölni. A profi takarítók és a nemzetközi otthonszervezési szaklapok is ugyanazt javasolják: bontsd kisebb, jól időzített egységekre a munkát, és a hétvége helyett terítsd szét egy-két hétre.
Miért rossz ötlet egyben megcsinálni
Ha egy nap alatt akarsz végezni a teljes lakással, a fáradtság már a harmadik szoba körül beüt, és onnantól már csak felületesen törölgetsz, nem alaposan takarítasz. Ráadásul a nagytakarítás pszichológiailag is megterhelő: ha egy óriási, át nem tekinthető feladatként kezeled, sokkal könnyebben halogatod el az egészet.
A megoldás az, hogy zónákra bontod a lakást, és minden zónához külön időpontot rendelsz. Így egy-egy alkalommal csak egy-két helyiségre kell koncentrálnod, a feladat pedig nem egy monstrumnak, hanem néhány rövid, elvégezhető lépésnek tűnik.
Olvass még a témában
Soha többet nem hagyod felhajtva az ülőkét, ha meglátod ezeket a képeket
6 baki, amitől az őszi színek teljesen elrontják a szoba hangulatát
7 virág, amit áprilisban érdemes elültetni – és már nyár elején virágba borítják a kerted
5 korán nyíló kinti növény – Februárban már virágba borulhat az erkélyed!
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.